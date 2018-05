Mirá la fiesta del 25 de Mayo que armó un vecino en una chacra

El sol del 25 brindó su mejor día para que el locro, las tortas fritas, el baile campero, y la música folclórica, fuera disfrutado por más de 150 personas. Ocurrió ayer domingo en la pequeña chacra que tiene la familia Ulloa en barrio La Unión, en la zona sur de Stefenelli.

“Hace seis años que venimos realizando la fiesta patria. Al principio era entre familiares y algunos amigos, pero fue tomando vuelo propio y cada vez se hace más grande”, cuenta Saul Ulloa, generador de esta “locura linda”, como dice él.

“Lo que más me gusta es que tenemos muchos amigos y no todos se conocen entre sí y otros no se ven desde hace tiempo y esta fiesta es propicia para generar esos lindos momentos que a veces vamos perdiendo por la locura del día a día”, destaca Saúl.