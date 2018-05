Motociclistas en el Área Protegida: “desconocemos si hay una prohibición”

“El hecho que los enduristas tengan mayor antigüedad en el uso de las bardas no les da derecho a pensar que son de su propiedad, pero tampoco a quienes, no hace mucho las descubrieron como zona de recreación, se sientan con toda la autoridad de prohibir a los demás”.

“Pasamos por el costado del Valle de la Luna (...) siempre estuvo la idea de no hacer nuevas huellas a las que ya existen”

Martín Saiz, miembro de la Asociación de Enduro y Rescate de Roca

“El que va en moto no va mirando el paisaje, va mirando 30 metros adelante. El que nos escucha se debe correr cuando pasamos”

Marcelo Montero, miembro de la Asociación de Enduro y Rescate de Roca

“No hay causas por no poder identificar al infractor”

“No hay registro de causas donde se hayan aplicado multas o sanciones de este Juzgado de Faltas, por no poder identificar al infractor”, informó la titular, Velia Garcés , en relación a casos de multas por circulación de motos en sectores no permitidos.

“Si bien se han recepcionado denuncias respecto a motos que circulaban en el Área Protegida de Paso Córdoba (...) pero no se pudo identificar a los conductores por darse a la fuga y no presentar identificación alguna”. Los procedimientos de faltas están previstos en las ordenanzas 2359/96 y 2583/97 (Creación del Área Protegida) y la Nº 3454/01 (Plan de Manejo en Área Protegida). “En aquellos aspectos no contemplados específicamente en dicha ordenanza , se rige por la Ley Provincial Nº 2669 y Ley Provincial Nº 2342 (Impacto Ambiental)”. En el artículo 14 se delimita el área protegida y las actividades que no se permiten. “Se especifica en el inciso e) el tránsito de automotores o motos a campo traviesa, fuera de la zona expresamente autorizada para ese tipo de actividad”, amplió.