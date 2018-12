Otra bomba casera alarmó a los vecinos de Roca

En la madrugada de hoy el servicio de explosivo de Río Negro trabajó en la denotación de una bomba casera. Un vecino del barrio Alfonsina Storni fue quien advirtió a la policía que una persona había tirado un elemento sospechoso al patio de la Escuela Especial N° 1 de la ciudad. Inmediatamente se hizo presente en el lugar personal de la Comisaría 21, del hospital Francisco López Lima y bomberos.

“El vecino nos avisó que vio a una persona arrojar un artefacto sospechoso al interior del establecimiento y a partir de ese momento se pone en ejecución el protocolo donde se convoca al personal de explosivo de Río Negro, bomberos voluntarios y salud pública”, manifestó Hector Riffo, comisario de la Unidad N° 21 de la ciudad.

Si bien ya comenzó el proceso de investigación no hay muchos datos de la persona que fue protagonista del hecho. Desde la comisaría afirmaron que el único testigo, hasta el momento, no pudo precisar el género del sujeto ni la edad aproximada.

“El aparato constaba de tres elementos, tenía una batería de pequeñas dimensiones como la de las luces de emergencia, un aerosol que suele contener químicos para matar moscas y una pila. Dentro del envoltorio se encontró restos de un panfleto que reivindica la lucha mapuche”, detalló Riffo.

Este mensaje que se destrozó tras la denotación fue entregado a fiscalía, quien llevará adelante la investigación del episodio.

Además explicó que no existieron grandes complicaciones a la hora de la detonación, ya que el artefacto no contaba con carga de explosivos, motivo por el cual no generó ningún tipo de daños. Sin embargo el gran temor fue que el aerosol de insecticida tuviera material que generara un impacto mayor.

Los hallazgos de elementos sospechosos se fueron reiterando durante todo el año. Por este motivo se encuentran investigando si existe una conexión entre los casos de amenaza de bomba del supermercado Cooperativa Obrera, ocurrido en septiembre, y el de calle Venezuela, a los que se le suma el ocurrido esta madrugada.