Otra vez un caño roto dejó a vecinos de Roca sin agua

Por octava vez la empresa privada Chimen Aike, encargada de realizar la obra de gas en la zona norte de la ciudad, volvió a romper las cañerías y los vecinos de la zona se quedaron sin agua potable. Desde Aguas Rionegrinas (ARSA) comunicaron que la empresa contratada por la Camuzzi, fue la encargada de la interrupción del servicio y trabajaban en el lugar para reparar el inconveniente.

Ya es moneda corriente esta situación, durante este mes en ocho oportunidades la misma empresa afectó el servicio de todos los vecinos de zona norte de Roca. En esta oportunidad la rotura se generó en la intersección de calle Montevideo y Aníbal Troilo, motivo por el cual se realizó el corte completo de la cuadra.

A raíz de esta situación los vecinos de la zona alta, al norte de la ciudad, continuaban sin servicio de agua. Productos de esta última rotura los afectados son: Barrio Nuevo, JM Campos, Noroeste y Quinta 25.

En principio ARSA aseguró que cerca de las 13 finalizarían los trabajos de reparación de las cañerías. Sin embargo la reanudación del servicio se podría extender por lo que recomendaban que durante ese periodo los usuarios afectados hagan uso responsable del recurso, poniendo en prioridad el consumo e higiene personal.

“La verdad no entiendo como sigue pasando esto, hace poquitos días paso lo mismo. Hacen todo mal y no les importa nada. Nos quedamos días enteros sin agua y no tenemos ni para bañarnos. Algunos vecinos nos dan una mano pero no debería ser así, nosotros pagamos por un servicio y debería funcionar bien, porque después llegan las boletas y no podemos poner excusar para pagarla”, señaló un vecino enojado con la situación.

La misma situación se vivió hace solo dos días donde los usuarios debieron afrontar el corte del servicio en dos oportunidades en una misma jornada. La empresa Chimen Aike ya fue multada por el municipio en varias oportunidades, quien también elevó actuaciones al Juzgado de Faltas para la aplicación de las sanciones estipuladas en las distintas ordenanzas.

“Nos arreglamos como podemos, no es la primera vez que nos pasa esto. En nuestra casa lo podemos sobrellevar un poquito mejor porque tenemos un tanque, pero la mayoría de las familias del barrio no y realmente se les complica. Por suerte entre nosotros somos solidarios y nos ayudamos cuando el vecino necesita”, señaló Mirta, comerciante del barrio y una de las afectadas.

Por dudas, consultas y reclamos está disponible la linea telefónica gratuita 0800-999-24827.