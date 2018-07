Poda, la tarea de invierno que cada vez menos quieren hacer

Entre los perales de una chacra ubicada al oeste de Roca transcurren sus mañanas. Ese día, a dos metros de altura y ubicados a ambos lados de la fila, Miguel Ángel (49) y Raúl (35) hacían los cortes con habilidad. Por momentos la desgastada tijera recordaba otra vez que el reemplazo por una nueva sería un alivio para su ardua tarea. Eran las 10, el sol ya estaba arriba pero la fuerte helada de la noche anterior se hacía sentir. Bien abrigados le hacían frente subidos a la escalera, motivados por hacer una diferencia, que los acerque al menos un poco a un sueldo que les alcance. Si todo andaba bien, para las 18 tendrían dos filas completas.

Como ellos, otros 8.000 podadores trabajan la temporada invernal en las chacras de Río Negro y Neuquén.

Según sostuvo desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores el secretario general en seccional Roca, Sergio Alarcón, “se necesitarían el doble” pero año a año se torna más difícil conseguir mano de obra para cubrir la tarea.

Aunque de esos cortes en las ramas de los frutales dependa en gran parte la calidad de la fruta en el tiempo de cosecha, cada vez menos personas se interesan en aprender el oficio. Ocurre que es sacrificado y de baja remuneración. Incluso hay casos en los que ni siquiera les suministran herramientas para hacerlo.

“Estamos a destajo. Cuando se trabaja por día la poda no conviene”, remarcó Miguel (47) mientras cortaba sin pausa en una fila de manzanos en la chacra Nº 248, de Stefenelli. Ya sabían que el acuerdo en paritarias –que tiene una pendiente homologación en el Ministerio de Trabajo– estableció que los trabajadores rurales que realicen tareas de la poda ésta temporada cobrarán 557 pesos por día.

“Nos conviene más hacer tareas generales a la poda, si se gana lo mismo”, agregó Miguel, dedicado a la tarea hace una década.

“Se gana muy poco, y es diferente a la cosecha, porque se hace con menos gente pero también es especializada, hay que saber para hacerla. Y no cobramos ni la zona fría”, criticó.

Su compañero, José (34) siempre fue tractorista, y cuando no tiene que manejar, se suma a la cuadrilla a hacer otras tareas en la chacra. Ya suma 18 inviernos de realizar la poda en frutales del Valle. Es de Cervantes, y cada día viaja en moto hasta Roca a trabajar.

“Para el frío no hay más remedio que la ropa, no queda otra más que salir cuando empieza a aclarar y aguantar”, se lamentó.

“Se gana poco para lo que se trabaja. Llegamos a las 8 y nos quedamos hasta las 12, volvemos a las 14 hasta las 18”, añadió Nelson (44), encargado de hacer los cortes más altos de la planta.

Desde otra chacra, ubicada en otro extremo de la zona rural ubicada al sur de la Ruta 22, también Raúl refirió a sus bajos ingresos. “Ganamos muy poco, respecto al salario mínimo vital y móvil quedamos muy atrás. Tendría que valer más, porque es distinto a un trabajo básico. Un peón rural no llega a más de 12 o 13 mil pesos al mes, pero cuando vamos a comprar, la canasta básica nos cuesta lo mismo que a un empresario”, cuestionó Raúl (32).

Lo que se observó en las chacras es que la poda se realiza en árboles que aún se encuentran cargados de fruta. “Quedó blanca, es de mala calidad, por eso no se levantó”, explicó un encargado. En una de las chacras los podadores refirieron a la dificultad de trabajar entre esa fruta, sobretodo cuando se cae y se pudre en el piso. “Cuesta mantener firme la escalera, es un peligro”.

Algunos están mejor

La utilización de plataformas con motor hidráulico y tijera neumática mejoró el trabajo de los podadores. La tecnología se utiliza sólo en algunas chacras de Roca, pero los trabajadores destacan su implementación.

Para los podadores de Stefenelli consultados, afortunadamente la escalera es un recuerdo. En 8 horas hacen entre 8 y 20 filas dependiendo lo “peludo” de ramas que se encuentre cada ejemplar y el clima, explicaron. “Hasta ahora no he tenido ningún accidente, antes por ahí me caía de la escalera o me lastimaba con las otras tijeras”, comentó uno de ellos.