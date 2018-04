Tienen que cerrar el negocio familiar pero antes regalaron productos y juguetes

“Cerramos después de aguantar mucho tiempo la crisis, los alquileres, quedan en la calle cinco empleados. Está todo muy complicado. No era rentable. Los costos están por las nubes, empleados, cargas sociales, alquiler, servicios, gastos varios”, contó Lucas Palacios, hijo del titular de la empresa.

“Es una lástima. No queremos cerrar pero realmente no lo podemos mantener. Los empleados van a estar todos indemnizados como corresponde, porque somos buena gente. Hay que seguir, no queda otra”, aseguró el joven que creció con el comercio.