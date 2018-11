Toma en la UNRN: denuncian una “amistad” entre Del Bello y el juez Greca

Tras los anuncios de posibles sanciones a los estudiantes que se encuentran ocupando hace 52 días el vicerrectorado de la Sede Alto Valle de la Universidad de Río Negro, una de las dos docentes imputadas en la causa por usurpación apuntó directamente contra el rector Juan Carlos Del Bello y el juez encargado de proceso judicial y cuestionó su vinculo.

“Si ellos cierran las decisiones por fuera de la instancia judicial, la Justicia Federal también tendrá que investigar esas negociaciones clandestinas que estarían realizando, porque Del Bello y Greca parece que arreglan todo como en una reunión de amigos. El rector no puede decir que el no va a pedir el desalojo, porque esa instancia ya esta dictada y él no puede influir en eso. Pero si el juez Greca lo quiere revocar bienvenido sea”, manifestó Victoria Naffa, una de las docente imputadas por la toma del edificio administrativo de la UNRN.

Esta semana las autoridades de universidad, el rector y los vicerrectores de las sedes Alto Valle, Andina y Atlántica, comunicaron a través de una conferencia de prensa que los estudiantes que se encuentran ocupando el edificio de vicerrectorado serán sancionados. A partir de ello la docente Naffa manifestó que “sería el primer antecedente a nivel nacional que por realizar este tipo de protesta un grupo de estudiantes sean suspendidos o expulsados. Esto demuestra que constantemente nos amenazan y que aplican un nivel muy alto de violencia”.

También explicó que se sigue manteniendo la medida lucha porque han “criminalizado el reclamo”. “Tratan de desvirtuar el motivo que nos tiene ocupando este lugar. Hoy el punto central es la criminalización que se desató el mismo día que llegamos al vicerrectorado. Es importante que entiendan que la toma fue parte de un reclamos que se encabezó a nivel nacional y que estaba programado por 24 horas y que producto de su desenlace se extendió”.

Las personas que mantienen la medida continúan solicitando una instancia de dialogo ya que según relatan nunca lograron un encuentro con el vicerrector Carlos Arzones ni el rector Juan Carlos del Bello, pese a los reiterados pedidos a través de notas.

“Invitamos a las autoridades a coordinar un encuentro que nos permita llegar a la finalización de este conflicto. Ya no exigimos la firma del acuerdo del 17 de septiembre, estamos dispuesto a firmar un acuerdo nuevo”, señaló una de las estudiantes.

Además, los estudiantes y las docentes repudiaron el accionar de las personas que se movilizaron el martes luego de la conferencia de prensa, donde los ocupantes recibieron insultos sexistas y homofóbicos.