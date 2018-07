Transparencia: fuerte cruce entre la UCR y el sorismo

La revisión de las resoluciones nunca publicadas en el Boletín Oficial Municipal lleva sólo tres instancias, pero ya provocó el primer cruce fuerte entre la dirigencia de la UCR y el gobierno roquense.

El presidente del comité seccional, Daniel Balduini, accedió hasta el momento a 210 actos administrativos firmados por el intendente, Martín Soria, sobre unos 3.000 que pretende conocer. Y luego de esos primeros contactos con la documentación oficial advirtió que hay varias decisiones que no contarían con el respaldo formal correspondiente. Por eso indicó que están analizando recurrir a la Justicia, para que se investigue en profundidad si el intendente y su gabinete están cumpliendo con todas las normas administrativas vigentes en la ciudad.

La respuesta no tardó en llegar. Desde el Tribunal de Cuentas Municipal emitieron un comunicado en el que aseguran que las auditorías se cumplen en tiempo y forma, sin que exista ningún tipo de irregularidad en los gastos realizados por el municipio durante los últimos años.

“El destacado dirigente radical, ha dicho recientemente en medios públicos, que denunciaría al Municipio porque en las Resoluciones a las que tuvo acceso, no ha encontrado rendiciones de fondos por gastos en los actos de entrega de becas, ni otros detalles, así como que ha encontrado Resoluciones sin expedientes. Sobre tales consideraciones, corresponde aclarar e ilustrar al Sr. Balduini, que por supuesto no va a encontrar las rendiciones de gastos en las Resoluciones, ni las aprobaciones de las mismas, así como demás antecedentes, por cuanto estas obran en los Expedientes Administrativos que motivan dichas Resoluciones municipales, cuyo acceso sencillamente, no ha sido pedido por el Sr. Balduini”, indicaron desde el poder de contralor.

El órgano integrado por Marta Pellegrini, Juan Pablo Urquiaga y Luciana Osácar (todos integrantes de la lista del FpV en las elecciones del 2015) invitaron “a estos dirigentes del radicalismo de tan reconocida y honorable trayectoria, a que realicen el correspondiente pedido para acceder a los respectivos expedientes que son los antecedentes de cada Resolución”.

Finalmente, interpretaron que de los dichos y el accionar de Balduini “surge, lamentablemente, la clara maniobra política y mediática que se intenta montar con este asunto, llevando a declaraciones confusas y equivocadas con el solo fin de ensuciar la imagen del intendente Dr. Martín Soria”.

Ayer Balduini ratificó ante “Río Negro” que existen resoluciones sin respaldo de expedientes administrativos y anticipó que esta mañana responderá formalmente el Tribunal de Cuentas, detallando los casos en los que se tomaron decisiones sin el fundamento correspondiente.

Sobre la posibilidad de recurrir a la Justicia, indicó que “es algo que estamos analizando, porque recién pudimos ver una mínima parte de las resoluciones y queremos determinar la magnitud de las inconsistencias que van apareciendo”.