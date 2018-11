Tras la tormenta, productores de Roca evalúan los daños en la fruta

Una gran tormenta durante la madrugada dejó varios puntos de la ciudad afectados y alarmó a gran parte de la población por los fuertes truenos. Las frecuentes lluvias en la ciudad preocupan, ya que lo que va de noviembre se registró una caída de agua muy elevada, que ha dejado calles inundadas y productores de fruta con importantes daños.

Algunos barrios periféricos de la ciudad y la zona de chacras fueron los más perjudicados por el granizo, motivo por el cual se encuentran investigando los daños en la fruta.

“De anoche aun no tenemos datos, llamé algunos productores pero me hablaron únicamente de caída de agua, creo que fue solo una lluvia que no ha dejado mucho daño en la producción, pero en el transcurso de la mañana podremos constatar si existieron daños más relevantes”, explicó Alberto García, presidente de la Cámara de productores de Roca.

Además, sostuvo que a raíz de la lluvia del lunes unos 25 los productores roquenses hicieron la declaración jurada de daños frente a la Cámara de Productores con el objetivo de tener un registro de lo que va sucediendo en la ciudad.

También han realizado el mismo procedimiento otros productores de la región ante la Secretaría de Fruticultura, que funciona en Allen, donde se encuentra el Ente Compensador de Granizo.

“Hasta el momento podemos decir que los daños en la producción fueron en un porcentaje elevado. Los datos que recolectamos de la lluvia del lunes nos demuestran que no cayó granizo grande pero marcó la fruta y cuando eso sucede comercialmente el producto baja su calidad, pasa de ser una fruta de primera a una de segunda o tercera”, agregó.