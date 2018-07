Un triste adiós a Caminito, el popular copetín de Roca

¿La clave del éxito? “Este lugar durante 50 años se caracterizó por sus platos clásicos a precios populares. Acá la gente come y toma barato, por eso en este momento de tanta inflación ya no es rentable. Tenemos pensado abrir en el local de al lado una casa de comidas para llevar, que esperamos que funcione”.

“Andreíta, me enteré que van a cerrar y me vine a verte”, dijo “El Rengo” y saludó con un fuerte abrazo a la dueña del bar. Pidió una caña con soda y se sentó en la mesa de siempre, mientras escuchaba con atención como Andrea relataba la historia del popular copetín de Roca.

Los clientes también ofrecieron ayudar para continuar. Pero no hubo caso. “Te vamos a extrañar, Andreíta”, le dicen a la dueña.

Entre lágrimas y agarrado de su bastón, contó cómo asimiló la noticia del cierra del bar. “Con Andrea tenemos una relación tan hermosa que cuando no venimos al bar ella se preocupa y nos busca para saber si estamos bien. En Roca hay muchos lugares para ir, pero un lugar donde nos atiende de esta manera no hay”.

Cuando tomaron la decisión, rápidamente corrió la noticia entre los fieles clientes y sin dudarlo muchos ofrecieron ayudarla en este momento tan complicado. “Algunos venían y me decían: ‘Te damos una mano, podemos salir de esta’. Pero la verdad es que estoy superada, no tengo más alternativa que cerrar, por más que me duela”.

Hace más de un año que las dificultades del negocio preocuparon a la dueña y es allí donde la familia comenzó a considerar la posibilidad de un cierre. “Ya no es lo mismo, ahora la gente tiene que cuidar el mango. Antes venían familias completas y eso ahora no pasa”, rememoró.

“Cuesta aceptar que va a cerrar, nos costará mucho acostumbrarnos. Además este lugar me permitía hacer mis ventas de medias y cremas. Los clientes de Andrea fueron también mis clientes. Acá venía la gente de la Línea Sur a hacer trámites y me encargaba cosas y yo se las tenía para cuando ellos regresaban”, relató.

Los precios

$130

tallarines con albóndigas y tuco. Los ravioles con pollo cuestan $ 140.

$40

El vaso de vino. La soda va sin cargo. Una gaseosa de medio litro cuesta $ 45.

Del bar al local de comidas para llevar

Ama de casa, madre de cuatro hijos que siempre acompañó el negocio de la familia, Andrea Brancchini comentó que le tocó tomar las riendas del bar de forma repentina. Recordó que vivió un momento traumático cuando le dijeron que se tenía que hacerse cargo. “Hasta ese momento sólo manejaba la economía de mi casa y de un día para otro tuve que comenzar a administrar un bar. No sabía tratar con la gente y me daba pánico ponerme frente al mostrador”, relató.

“La Negra”, su gran compañera hace 17 años, fue un gran sostén para ella. “Ella nunca me dejó. En un momento no quería hacerme cargo de la atención de los clientes, no me salía sumar, no podía escribir los pedidos de tanto estrés que tenía y fue la Negra la que estuvo a mi lado”.

Andrea agrega que fueron los propios clientes los que la ayudaron a salir adelante. “Muchas veces se me presentaron situaciones complicadas y no sé de dónde saqué fuerza para seguir”, agregó. Triste, mencionó que el bar le demanda casi todo el día, motivo por el cual no tiene tiempo para disfrutar de su familia.

“En mi casa no estoy nunca. Mis hijos y mi marido decidieron sumarse al bar para poder pasar más tiempo juntos. Pero la verdad que lo que más me duele es no tener tiempo para disfrutar de mis dos nietos”. Andrea le dirá adiós al bar pero emprenderá un nuevo desafío. “Aprendí mucho de gastronomía, por eso tengo pensado abrir en el local de al lado una casa de comidas para llevar. Cuando se lo comenté a los clientes me dijeron ‘Andreíta ponemos unas mesitas en el fondo así pasamos a tomarnos algo’”, comentó con una sonrisa.