Rojas: “La Web3 significará el empoderamiento de los usuarios de internet”

La irrupción de internet fue un salto disruptivo en los 90. No obstante, los cambios no fueron patentes para las mayorías hasta entrados los años 2000. Algo similar empieza a suceder con la blockchain. La tecnología está presente y disponible hace más de 10 años, pero su potencial disruptivo aún no se ha masificado. Acerca de ello dialogó con PULSO el abogado venezolano Ezio Rojas, Social Media Manager en Parity Technologies.

PREGUNTA: ¿Cuál es el proyecto en el que trabaja?

RESPUESTA: Actualmente soy el social media de Parity Tecnologies, una de las patas tecnológicas de Polkadot, el cual es un proyecto blockchain que se enfoca en la inter operabilidad. Hay muchos proyectos blockchain como Bitcoin, Ethereum o Solana, los cuales suelen ser noticia cuando suben o bajan de precio. Pero existen avances muy interesantes, entre los cuales Polkadot plantea no una simple criptomoneda, sino un ecosistema, el cual se basa en la inter operabilidad.

P: ¿En qué consiste la inter operabilidad?

R: Se trata de crear un sistema donde no existan blockchain separadas unas de otras, sino un ecosistema donde las blockchain puedan co existir y trabajar en conjunto. Donde sea posible transmitir mensajes de una a otra de forma sencilla y rápida. Es algo que hoy puede sonar muy simple, pero aún no se ha implementado. Hoy tenemos lo que se conoce como “bridge” o “puentes” entre criptos, pero sabemos que son vulnerables y no son fáciles de aplicar. Esto va de la mano del crecimiento que han experimentado un conjunto de criptomonedas en los últimos años. Hoy está claro que Bitcoin o Ethereum son apenas dos casos particulares entre miles de criptos. Y es por eso que se necesita dar a la gente la oportunidad de inter conectar las blockchain para funcionar en el futuro como hoy funciona el internet.

P: ¿Plantean una internet de las blockchain?

R: En efecto. Polkadot se hace llamar la internet de las blockchain. Así como hoy cualquier usuario usando un solo URL puede ingresar a Google, Youtube, Facebook o Instagram, Polkadot pretende que desde un mismo espacio se pueda acceder a todas y cada una de las blockchain más importantes, y se pueda desde allí usar los diferentes servicios como beefy, NFT, identidad digital, o cualquier otro servicio vinculado a las criptomonedas o el ecosistema blockchain. Porsupuesto, Polkadot también tiene una red canaria que se llama Kusama, y un lenguaje propio de programación. Todo ello con el objetivo de convertirse en el ecosistema blockchain.

P: ¿En qué consiste la Web3?

R: La Web3 es un concepto enfocado en que las personas puedan ser empoderadas en el uso de internet. La Web2 generó un enorme cambio con las plataformas y las redes sociales. No obstante, las plataformas son muy centralizadas y dejan muy poco espacio para los usuarios. Hoy los usuarios no tienen la capacidad de decidir lo que quieren publicar o decir en las redes, porque pueden transgredir las políticas de la empresa, o puede que Google no apruebe determinado negocio en línea y no lo permita, o las plataformas incurren en prácticas monopólicas. Los avances tecnológicos fueron importantes, pero a la vez es hoy limitan las posibilidades de los usuarios. La Web3 implica que el usuario pueda interactuar con las redes siendo partícipe y protagonista de las mismas. Por ejemplo que en vez de pagar comisiones a las plataformas por las publicidades, sean las mismas personas las que puedan gestionar y ser acreedores de los pagos de las publicidades.

La tecnología blockchain no solo permite eliminar a aquel que recoje y se apropia de los datos, sino a aquel que impide usar la información u operar como desee el usuario. Osea permite sortear las restricciones de los estados nacionales.

P: ¿Buscan competir con las grandes plataformas?

R: La tecnología blockchain, la descentralización, y la posibilidad de interconexión entre las blockchain, permite la posibilidad de competir con los agentes centralizados que existen hoy en el mundo de la tecnología.

P: ¿La Web3 es una nueva revolución de internet?

R: Lo que logra la Web3 es darle el poder al usuario mediante un internet de la blockchain. Es decir que el usuario pueda empoderarse con la tecnología blockchain, haciendo esa tecnología mucho más eficiente, y así suplantar efectivamente muchos de los elementos que vemos hoy en internet.

P: ¿Lo que está en juego es la seguridad de los datos personales?

R: Efectivamente al eliminar al ente centralizado, se interactúa directamente con el ecosistema. Sin el “tercero de confianza” que hoy es la plataforma, se deja de ceder la propiedad de los datos personales, y la responsabilidad del manejo de los datos recae exclusivamente sobre el usuario. Si luego el usuario desea transar sus datos, la decisión y el usufructo de los datos, son del usuario y no de la plataforma.

P: ¿Implica además mayor acceso a las finanzas?

R: Totalmente. Hoy para acceder a las divisas desde Argentina o desde Venezuela, es difícil. No solo para atesorar, sino también para poder comprar, vender, o pagar mano de obra extranjera. Ello se debe a las políticas estatales que limitan el acceso. A su vez existen miles de otras políticas que limitan a los usuarios en otras partes del mundo. Lo que se plantea es que la tecnología blockchain no solo permite eliminar a aquel que recoje y se apropia de los datos, sino a aquel que impide usar la información u operar como desee el usuario. Un protocolo o programa dentro de la blockchain permite invertir o transar evitando cualquier tipo de restricciones o limitaciones. No solo implica mayor acceso a las finanzas, sino al trabajo, al comercio, a los contratos.

PERFIL

Ezio Rojas, Abogado, de nacionalidad venezolana.

Cree que la tecnología Blockchain es una herramienta al servicio de la población. Se ha sumergido en la industria de las criptomonedas desde el año 2017 y desde el 2019 se involucró con el sector de medios especializados al trabajar con Cointelegraph en Español, llegando a ser el Editor del portal en el 2021.

Desde diciembre de 2021 trabaja en Parity Technologies desde América Latina, ejerciendo como Social Media Manager en la compañía.