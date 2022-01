Rucci: “Ya cerraron más de 100 pymes neuquinas”

El flamante secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, no es un hombre de pelos en la lengua. Y es por esto que a poco más de un mes de estar al frente del sindicato petrolero más grande del país decidió plantar bandera en contra de una política de contratación de las operadoras y grandes empresas del sector por la que aseguró que “ya cerraron más de 100 pymes neuquinas”.

En una entrevista exclusiva con Energía On, Rucci no escatimó en cuestionamientos a las grandes empresas del sector hidrocarburífero ya que aseguró que “desde hace tres años vienen haciendo un abuso del sistema on call, dando contratos a empresas amigas o subsidiarias y haciendo que las pymes locales terminen fundiéndose”.

Según explicó, “la ley de Compre Neuquino habla de que el 60% de las empresas contratadas tienen que ser neuquinas y el 40% foráneas, pero la realidad es que solamente hay un tercio de empresas neuquinas trabajando y el resto son todas foráneas”.

No obstante, remarcó que más allá de ese incumplimiento, “lo que más nos preocupa es que la mayoría de las pymes están sin contratos, porque las empresas grandes usan el sistema on call que no existe en las leyes”.

Este sistema lo que marca es el llamado o activación de una contratista a demanda. “Antes las empresas tenían contratos anuales, pero ahora no. Los llaman cuando necesitan un trabajo y después pueden estar 6 meses sin trabajar”, dijo.

Para Rucci, el actual sistema hace que las pymes sean “changarines” de las firmas foráneas. (Foto: Yamil Regules)

Con ese ritmo de trabajos, y sin previsibilidad contractual por delante, Rucci indicó que “hay empresas que se funden, la gente queda en la calle y la provincia debería a través de los entes controlar, y no lo hace”.

Rucci sostuvo que es por esto que “en los últimos tres años aproximadamente 100 empresas de servicios que eran locales han cerrado. El ahogo de las empresas es esto, no tienen contratos, los tienen con on call, trabajan por ahí 6 meses y no cierran los números”.

El cierre de las pymes, las grandes generadoras de mano de obra de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta, también tiene su impacto directo en el nivel de empleo. “En los últimos 3 años se perdieron cerca de 4.000 empleados. Hoy recuperamos 1000 de esos 4000 que perdimos”, indicó Rucci y alertó que “con todos los récords que venimos viendo en Vaca Muerta, lo que no se baten son récords de trabajadores y condiciones laborales”.

El titular de Petroleros Privados indicó que “esto es un plan sistemático de las empresas productoras que hacen esto con las empresas neuquinas, que las ahogan hasta que se funden y ahí toman el trabajo las empresas integradas. Dicen que no las contratan porque la empresa tiene deuda, y cómo no va a tener deudas si las ahogan ellos mismos”.

El dato 1000 puestos de trabajos de los 4.000 que se habían perdido por el cierre de pymes lograron ser recuperados.

Rucci aseguró que “en un montón de casos, hay empresas de la zona que ganan una licitación pero después las productoras les dicen que no tienen las condiciones de eficiencia necesarias para tomar el contrato y se lo dan a una empresa de cualquier otro lado del país, que termina contratando a la misma empresa de Neuquén que dejaron afuera y a la que le pagan la mitad de la plata. Así las pymes locales terminan siendo changarines de las empresas de afuera”.

Esa subcontratación es la que el titular de Petroleros contó que termina fomentando los contratos on call, por los que remarcó que “estas empresas foráneas ni siquiera tributan en la provincia, porque no pagan sellados porque no hay contratos, no pagan en los municipios licencias comercial y todo se va para afuera”.

En ese sentido, Rucci alertó que “esto no aguanta mucho, por eso estamos hablando con el gobierno nacional y provincial, que tienen que ponerse los pantalones largos”.

Rucci explicó que esta situación no es desconocida en el sector. “Estamos conversando con las empresas, lo exponemos en todas las cámaras, hablando con el gobierno provincial y queremos hablarlo con los legisladores y el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, porque primero no se está cumpliendo la Ley de Compre Neuquén pero tampoco están cumpliendo la ley del Plan Gas.Ar que también lo contempla”.

Mientras Rucci detalló que la semana que viene está previsto un encuentro con funcionarios de Neuquén y de la secretaría de Energía de la Nación, advirtió que “este círculo vicioso termina haciendo fundir a las empresas locales, dejando gente en la calle porque vienen después las integradas o las empresas amigas y no toman a la totalidad de la gente que se quedó sin trabajo”.