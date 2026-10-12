El agro argentino exportó casi 90 millones de toneladas en lo que va de 2026 y superó el máximo histórico de 2021

Según el último informe oficial de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones agroindustriales alcanzaron las 88,9 millones de toneladas (Mt).

El motor exportador de la Argentina aceleró a fondo y los números superaron los moldes estadísticos en este 2026. Entre enero y septiembre de este año, los envíos de granos, aceites y subproductos superaron las expectativas del mercado, barriendo en tres trimestres con el récord anual histórico de la última década.

Según el último informe oficial de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones agroindustriales alcanzaron las 88,9 millones de toneladas (Mt). Este volumen aplasta la marca máxima de 83 Mt que el país había logrado a lo largo de los doce meses completos de 2021.

De sostenerse este ritmo comercial, Argentina se encamina a perforar por primera vez la barrera de los US$ 100.000 millones en exportaciones totales.

Los números del boom exportador argentino: qué dice el informe sobre los números del 2026

La escalada de las ventas externas responde a la combinación de una cosecha monumental —tras un invierno excepcionalmente lluvioso en la zona núcleo— y un mercado con necesidad de abastecerse de materias primas. El desglose del reporte rosarino marca hitos contundentes:

Cosecha sin precedentes: la producción total de la campaña 2025/26 fue la mejor de la que se tenga registro, alcanzando las 172,4 millones de toneladas .



la producción total de la campaña 2025/26 fue la mejor de la que se tenga registro, alcanzando las . Lluvia de divisas: solo en el mes de septiembre, las agroexportadoras ingresaron US$ 3.228 millones , el tercer valor más alto para ese mes en los últimos 25 años.



solo en el mes de septiembre, las agroexportadoras ingresaron , el tercer valor más alto para ese mes en los últimos 25 años. Estrellas de la campaña: el trigo ya despachó 12,8 Mt (un 60% por encima de su promedio histórico), mientras que el girasol duplicó su media habitual con envíos superiores a las 6,5 Mt.

Por qué el mundo compra granos argentinos

El maíz se posicionó como el gran ganador del bimestre, con más de 30 millones de toneladas despachadas desde el inicio de la campaña. Su éxito comercial no se explica únicamente por la reducción local de las retenciones (del 12% al 8,5%), sino por un tablero internacional fracturado que le despejó las rutas marítimas a los buques nacionales.

Por un lado, el conflicto bélico en el Mar Negro volvió a escalar. Los ataques con drones sobre la infraestructura marítima en la zona económica de Bulgaria golpearon de lleno la logística de Ucrania —el cuarto exportador global de maíz—. La incertidumbre sobre sus despachos, que en gran parte debieron desviarse hacia el río Danubio, dejó a los mercados clave buscando proveedores alternativos de urgencia.

A este conflicto europeo se le sumó el repliegue exportador de Brasil. El gigante sudamericano redujo drásticamente sus ventas externas de maíz porque comenzó a consumir su propia producción para la fabricación de biocombustibles en el mercado interno.

Al retirarse de la competencia internacional, Brasil le cedió terreno directo a la Argentina, que capitalizó la demanda global vacante con precios en pizarra que llegaron a tocar los US$ 199 por tonelada.

Mirá el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario acá.