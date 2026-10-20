Sin macetas ni terreno: sembró papas en una caja de cartón y la cosecha lo sorprendió

Cultivar papas en casa no requiere necesariamente un jardín amplio ni recipientes especiales. El jardinero y creador de contenido James Prigioni decidió comprobarlo con un experimento sencillo: utilizó dos cajas de cartón para sembrar papas en el patio de su casa. El resultado fue una cosecha que superó sus expectativas y una alternativa económica para quienes quieren producir sus propios alimentos en espacios reducidos.

La experiencia, que compartió en su canal de YouTube, mostró que un objeto cotidiano puede convertirse en un recipiente de cultivo y resistir buena parte del ciclo de crecimiento. Con unas pocas papas de siembra, tierra, hojas secas y riego, Prigioni consiguió cosechar varias docenas de tubérculos en la caja más grande. La prueba también dejó una conclusión práctica: reutilizar materiales disponibles puede ser una forma de empezar una huerta sin hacer grandes inversiones.

Cómo sembró papas en cajas de cartón y qué cuidados necesitó el cultivo

Para realizar la prueba, Prigioni eligió dos cajas de cartón de una sola pared y de distintos tamaños. En la más grande colocó tres papas de siembra rojas, mientras que en la más pequeña sembró dos papas blancas.

El primer paso fue cubrir el fondo de los recipientes con hojas secas, una forma de ayudar a conservar la humedad. Luego agregó una capa de tierra de entre 10 y 13 centímetros, distribuyó las papas, las cubrió con más sustrato, incorporó fertilizante y regó.

James Prigioni despertó el interés de sus seguidores sembrando y cosechando papas de cajas de cartón. Foto: captura de video de YouTube (The Gardening Channel With James Prigioni).

Los primeros resultados aparecieron rápidamente. A las dos semanas ya se veían brotes sobre la superficie y, diez días después, las plantas habían desarrollado suficiente follaje como para cubrir ambos recipientes.

A medida que crecían, el jardinero realizó el aporcado, una técnica que consiste en acumular tierra alrededor de la base de las plantas. En el cultivo de papas, esta práctica permite mantener los tubérculos protegidos de la luz solar y brindarles mayor sostén a los tallos.

También agregó mantillo (una cobertura que se coloca sobre la superficie del suelo) para ayudar a conservar la humedad y mantener la tierra más fresca durante el verano. El riego fue otro de los cuidados necesarios a lo largo del proceso.

Las dos variedades llegaron a florecer, aunque presentaron algunas diferencias. Las hojas de las papas rojas sufrieron problemas de plagas, mientras que las blancas no mostraron ese tipo de daños. Según explicó Prigioni, la experiencia permitió observar cómo la elección de la variedad puede influir en el comportamiento de un cultivo.

Cuántas papas cosechó y cómo resistieron las cajas de cartón

La prueba no solo permitió comprobar que las plantas podían desarrollarse en recipientes improvisados. Cuando el follaje comenzó a secarse y llegó el momento de cosechar, Prigioni también pudo evaluar cuánto había resistido el cartón durante el ciclo de cultivo.

El resultado lo sorprendió. La caja pequeña permanecía intacta, mientras que la más grande había comenzado a abrirse en una de sus esquinas. Sin embargo, el deterioro no había impedido el crecimiento de las plantas ni la formación de los tubérculos.

Al retirar la tierra de la caja más grande, encontró varias docenas de papas de distintos tamaños. En la pequeña obtuvo una cosecha más modesta, correspondiente a las dos papas blancas que había sembrado al comienzo.

Cosecha de papas blancas en una pequeña caja de cartón. Foto: captura video de YouTube de The Gardening Channel With James Prigioni.

La experiencia despertó el interés de sus seguidores, algunos de los cuales contaron que ya cultivaban en baldes, cajas o cestas para la ropa. Otros compartieron sus experiencias con pequeñas huertas en balcones y terrazas. Incluso hubo quienes decidieron imitar el experimento con cajas vacías, tierra y papas que habían comenzado a brotar.

Para Prigioni, el ensayo fue una demostración del potencial de los materiales reutilizados en el jardín. Las cajas de cartón, que habitualmente se descartan después de recibir una compra, pueden tener una segunda utilidad como recipientes de cultivo, aunque su resistencia dependerá de las condiciones y del tiempo que permanezcan expuestas a la humedad.

Su conclusión resume el espíritu de la prueba: no siempre hace falta comprar macetas ni disponer de un terreno para empezar una huerta. A veces, el primer paso para cultivar alimentos en casa está en aprovechar lo que ya se tiene a mano.

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