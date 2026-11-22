Mariano Villanueva llegó a Plottier (Neuquén) en 2004, tras trabajar en Estados Unidos y con la idea original de regresar a las sierras de Córdoba. Una oportunidad familiar cambió sus planes y lo llevó a apostar por una actividad poco desarrollada en la región: la producción de frutillas. Dos décadas después, Chacra Viento Sur es una empresa familiar de 10 hectáreas productivas, con la frambuesa y la mora como principales cultivos, presencia comercial en toda la Patagonia y un rol clave en el crecimiento del sector.

Las sierras de Córdoba o la Patagonia

Nacido en La Pampa, Villanueva se instaló a principios de los 90 en Neuquén capital junto con María, su pareja. Luego vivieron en Mina Clavero y en Córdoba capital, donde tuvo distintos comercios, hasta que la crisis de 2001 los empujó a emigrar a Miami. Allí trabajaron en gastronomía y construcción. “Hicimos de todo. Aprendí mucho allá”, recuerda.

En enero de 2004 regresaron a Argentina con ahorros para construir en Mina Clavero, en un lote que habían adquirido previamente. Sin embargo, el padre de Mariano tenía en comodato una chacra casi abandonada en Plottier, cuyo acuerdo vencía ese año. Al visitarla, vio una oportunidad. “Yo no soy productor, no vengo del palo productivo. Creo que eso me jugó a favor, porque el chacarero frutícola tradicional de esa época estaba con los problemas que conocemos: el galpón de empaque que no es propio, el transporte, la logística, la comercialización. Entonces dije: hagamos algo distinto”.

Lote con frutillas en Chacra Viento Sur. Foto: Florencia Salto.

En el predio había un pequeño ensayo de 20 bordos de frutillas. “Me tenté, compramos la chacra y me embarqué. Era un desafío: podía salir mal o podía salir bien. Pero acá estamos”, cuenta. Junto a María y a su padre, René, fundó Chacra Viento Sur con dos hectáreas iniciales, pese a la falta de infraestructura. “Nos trataban todos de locos porque no teníamos cámara de frío, cámara de congelado, comercialización aceitada ni un galpón de empaque adecuado. No teníamos nada”.

El debut en el campo fue con las frutillas en la Patagonia

En 2004, Plottier aún no era el principal polo frutillero de la Patagonia que es hoy y carecía de insumos adaptados a la zona. Las primeras variedades fracasaron, lo que obligó a buscar plantas frigo de días neutros (reflorecientes). Tras probar la variedad Aromas (que concentraba demasiado la cosecha en pocos días durante su segundo año), incorporaron Albión hace más de una década. “Necesitamos una variedad escalonada, amesetada. Albión nos ha dado muy buenos resultados y es la que más ha durado en la zona”, explica.

Mariano Villanueva, uno de los pioneros en el actual gran polo de frutillas de la Patagonia. Foto: Florencia Salto.

Hoy el establecimiento funciona como estación experimental del INTA y evalúa las variedades Brisbane y Alturas. “Tenemos la suerte de que dos de los pocos viveros de plantines de frutillas que hay en el país están acá en Plottier, y nos acompañan. Lo que surja de este ensayo se va a socializar para el resto del sector”.

Para la plantación existen dos ventanas: otoño (febrero-marzo) y primavera (agosto-septiembre). Mariano prefiere la de otoño porque la planta acumula horas de frío en invierno y produce con más fuerza en primavera, aunque coincide con la cosecha y exige repartir mano de obra. En primavera hay plantines frescos, pero al estar los canales interrumpidos dificultan los riegos previos necesarios tras aplicar guano.

Las hectáreas de frutillas están sistematizadas con riego por goteo y fertirriego. Foto: Florencia Salto.

Durante el ciclo, cortan los estolones para priorizar el fruto y mantienen el cultivo por dos años para amortizar el mulching y el riego. En lugar de desinfección química del suelo, rotan con verdeos (centeno, vicia, cebada con avena) que luego incorporan al lote, sumado a guano de pollo, fertirriego y aplicaciones foliares. “Hacemos un manejo más amable con el ambiente y las personas que usar un gas (bromuro de metilo) para desinfectar el suelo”, señala.

En 2006 mecanizó la preparación de bordos con una lomadora comprada en Coronda, Santa Fe, e incorporó cámaras de frío, congelado y un pequeño galpón de empaque. Hasta entonces, la falta de frío provocaba pérdidas: “A la frutilla hay que ponerla enseguida entre cero y dos grados. Los primeros dos años, cuando teníamos fruta de industria o la planta estaba muy cargada, muchas veces la terminábamos tirando al piso porque no teníamos cómo conservarla”.

Mariano Villanueva lleva 22 años produciendo frutas finas en la Patagonia. Foto: Florencia Salto.

El crecimiento también tuvo impacto social: muchos productores actuales de Plottier se iniciaron como cosecheros en la chacra con apoyo de Villanueva. Según estima, más de 400 familias viven de la actividad entre cosecha, mantenimiento y viveros. “Cuando empezamos, Mendoza era más importante que nosotros. Hoy Plottier es el polo más grande de frutillas de la Patagonia, y muy por encima de Mendoza”, sostiene.

Mariano Villanueva, de frutillero a frambuesero

La diversificación nació por demanda comercial: los clientes pedían más variedades de frutas finas. Así sumaron frambuesas en 2009 y moras en 2014, abriendo un mercado fresco casi inexistente. “Tanto a la frambuesa como a la mora tuvimos que imponerlas. No había en las góndolas clamshells de 125 gramos de frambuesas o moras frescas. Empezamos a llevarlas a los supermercados y a todos los canales. La gente las empezó a ver y a consumir”.

En frambuesas combinan Autumn Bliss con Sugana, Polka e Himbo Top para escalonar la producción y compensar el impacto de las olas de calor sobre las últimas dos variedades. Los frambuesos requieren dos o tres ciclos para alcanzar volumen comercial de frutas. En moras eligieron Navajo, Loch Ness, Hull y Tupy por su dulzor y post-cosecha; estas se recolectan de diciembre a febrero. En ambos cultivos, el sistema de conducción es en espalderas. Mariano elige el pasto corto entre hileras en lugar del uso de discos, para moderar la temperatura del suelo arenoso.

Las frambuesas ocupan más de la mitad de la superficie productiva de Chacra Viento Sur. Foto: Florencia Salto.

Los rendimientos rondan 30 a 40 toneladas por hectárea en frutillas, 11 a 12 en frambuesas y 25 en moras, según detalló Villanueva. Mientras la frutilla se vende 70% en fresco y 30% a industria, en frambuesa la relación se invierte (75% industria y 25% fresco) por la exigencia manual del envasado en bandejas pequeñas. “Para hacer 50 cajas de kilo y medio, que son 75 kilos, no sabés el tiempo y el trabajo que lleva. Nosotros quisiéramos que fuera al revés (75% fresco y 25% industria), pero logísticamente todavía no es posible”. En costos, implantar una hectárea de frutillas demanda entre US$ 27.000 y US$ 30.000, frente a los $23.000 informados para frambuesas y moras.

Desde Plottier, frutas finas para toda la Patagonia

De sus 13 hectáreas totales, Chacra Viento Sur destina unas 10 a frutas finas: seis de frambuesas, tres de moras y dos de frutillas, lejos del monocultivo de siete hectáreas de frutilla que tuvo en 2008. “Es mejor tener menos hectáreas y optimizar el rendimiento, la cosecha y el manejo, que tener muchas que después no podés atender”, afirma.

Chacra Viento Sur genera más de 50 puestos de trabajo en época de cosecha. Foto: Florencia Salto.

Con una producción anual de 230 toneladas (datos de la temporada 2025-2026), emplea a más de 20 trabajadores fijos y suma 35 en temporada alta. Casi desde el inicio, Mariano integró empaque, frío, distribución y comercialización.

Hoy cuenta con siete camiones propios, y está apalancado en un vínculo de 22 años con una cadena regional de supermercados que le permite llegar a Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. “Es un desarrollo estratégico. Ellos crecieron mucho en cantidad de sucursales y eso nos ayudó a crecer. Sería inviable atender semejante cantidad de supermercados solamente con nuestra logística”, explica.

Importante carga de moras en plantas: su cosecha se inicia entre fines de noviembre y principios de diciembre. Foto: Florencia Salto.

Además de vender fruta fresca y congelada todo el año, Mariano y María producen miel de frutos rojos. A futuro, planean volver a plantar frutillas en un lote en descanso según los resultados de las frutillas Brisbane y Alturas, solas o combinadas con Albión.

A 20 años de su llegada a aquella chacra abandonada, Villanueva mantiene a la frutilla como la reina de las frutas finas por su demanda, pero reconoce el cambio de identidad productiva: “Hoy pasamos de ser netamente frutilleros a ser frambueseros. Producimos frambuesas, moras y frutillas, en ese orden”.

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