Samuel Eto’o fue elegido presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, según lo anunció hoy la propia Fecafoot.

Samuel Eto’s derrotó al presidente saliente, Seidou Mbombo Njoya, que había sido elegido en 2018, pero su elección, contestada por varios actores del fútbol camerunés, fue anulada a mediados de enero por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El exjugador fue elegido con 43 votos, delante del presidente saliente, que recibió 31.

Durante la presentación de su candidatura, el 17 de noviembre, Samuel Eto’o había asegurado que sería el próximo presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol «pese a las trampas».

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA