Santi Celli: “Usé el tiempo libre en la pandemia para volverme mejor»

Santi Celli tiene una breve carrera solista pero, en poco tiempo, sacó dos discos y se juntó con artistas de gran experiencia.

Después del éxito de Salvapantallas, el dúo que formó con Zoe Gottuso y se separó en 2019, el cordobés demostró todo su talento y, tras una larga espera, por fin puede compartirlo en vivo con el público de todo el país.

“Es mi primera gira con mi proyecto solista, ya estuve en Neuquén con Salvapantallas, pero de movida es algo nuevo. Me da mucha felicidad hacer mi primer tour en estas condiciones”, comentó Santi en diálogo con Río Negro.

El cantante y guitarrista se presenta hoy en el Festilagos de Villa La Angostura y mañana a la noche estará en el Casino Magic desde las 20.

“El sur es lo más lindo que tiene la Argentina, empezar por ahí es genial. Me encantó la propuesta de Festilagos y también volver al Casino que ya lo conozco”, aseguró.

La carrera solista de Celli empezó a fines de 2019, casi a la par de la pandemia de coronavirus por lo que aún no había podido salir a hacer shows por Argentina.

“Mi proyecto empezó en pandemia entonces los dos discos se están presentando ahora, antes no había tenido la posibilidad de hacerlo con mi primer álbum, en el show vamos a tocar los dos”, afirmó.

El artista sacó su primer álbum en 2020 llamado “Reset” y el año pasado lanzó el segundo, titulado “Atte Celli”.

“No me comió la cabeza el encierro de la pandemia porque venía de tres años y medio de gira sin parar, fue saludable al principio hacer un parate, pisar la pelota, hacer terapia, estudiar canto, cosas que quería hacer hace mucho tiempo. Usé el tiempo para volverme mejor”, expresó.

Sobre su disco más reciente, el cordobés indicó: “La repercusión del álbum es muy linda, me llegan mensajes casi todos los días. Fue pensado desde un lado más sensible que el primero, me permití escribir cosas más vulnerables, creo que en los momentos que corren mi público se sintió representado y acompañado”.

Además, destacó cómo impactó su canción “Enero”. “Está en conexión con este mes y con mucha gente que no tiene plata para viajar, va a ser probablemente mi canción más reproducida en poco tiempo”.

El estribillo de la canción dice: “Parece que me quedo enero en la ciudad, ya me cansé de ver las fotos en el mar, sin dinero nunca hago lo que quiero”.

En “Atte Celli”, se dio el gusto de grabar con la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón. “Fue una situación excepcional, no es algo común para músicos de mi generación tocar con una orquesta sinfónica y mucho menos de la talla de la del Colón. Además ellos estaban tocando una canción que compuse yo, es una de las cosas que soñaba hacer con la música”, reveló.

Entre el lanzamiento de un disco y el otro, el cantante colaboró con colegas de renombre para una serie de sesiones en las que reversionó las canciones de “Reset”. Grabó “Por amor al arte” con Abel Pintos y “Pasaporte” con Miranda.

“Fue muy grande lo que pasó con las colaboraciones, a menos de un año de haber sacado mi primer disco. Tuve el privilegio de poder comunicarme de primera mano por whatsapp con Abel Pintos, Ale Sergi y Juliana Gattas”, contó.

“Fue muy valiosa la experiencia, fue muy importante teneros cerca, después de grabar juntos quedó una amistad re linda. Con Ale me re junto, con Abel nos pasamos un montón de data por whatsapp y siempre me invita a sus shows, está buenísimo que suceda”, agregó.

Sobre el paso del dúo a ser solista, Celli respondió que se trató de un “proceso bastante natural” y amplió: “Salvapantallas tenía como principal encanto la frescura y espontaneidad, eso nos posicionó. Ya habíamos dejado de poder defender eso, no nos sentíamos del mismo modo y teníamos ganas de hacer cosas distintas. Quizás en un futuro nos encontremos con ganas de encarar un proyecto en común, en el momento que tomamos la decisión fue casi intuitivamente el único camino posible”.

Su primer single en solitario fue “Sincero”, una canción que rápidamente se volvió popular y que supera el millón de reproducciones en Spotify.

“Vino bien de la confianza para afuera, si bien no se visualizaba tanto mi trabajo en Salvapantallas por no ser el cantante líder yo era consciente de cuál era mi aporte en la banda. Sí fue importante que me salgan esas canciones al principio para poder mostrar de qué iba lo mío”, analizó.

Con una carrera que crece rápido y solo 29 años de edad, Santi Celli se abre camino como uno de los referentes de una nueva generación de músicos en Argentina. Mañana a la noche en Neuquén es una buena oportunidad para comprobarlo.