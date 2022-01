Lionel Scaloni cuenta con un plantel diezmado por acumulación de tarjetas amarillas y por contagios de Coronavirus, por lo que convocaría a algún jugador del fútbol local para el partido con Colombia. Gentileza.

Después de lo que fue el triunfo frente a Chile, la selección argentina regresó al país durante la madrugada del viernes y ya piensa en lo que será el partido ante Colombia, el martes en Córdoba, para cerrar la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador Lionel Scaloni tendrá varias bajas en el plantel y deberá aguardar por las evoluciones tanto de Alexis Mac Allister como de Emiliano Buendía. Se especula con la posibilidad de que convoque a algún jugador del fútbol local para suplir las ausencias.

Scaloni sabe que, de movida, no podrá contar con cuatro jugadores titulares para el partido ante Colombia, como son Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, todos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Hay que sumarles las posibles ausencias de Mac Allister y Buendía, quienes fueron aislados.

Resta saber si Lucas Martínez Quarta podrá finalmente ser parte del partido del martes enCórdoba, luego de no haber podido viajar a Chile por no dar negativo en el PCR. Por otro lado, preocupa el estado del tobillo de Alejandro Gómez luego de que la esposa del Papu suba una foto que evidencie una clara inflamación en la zona.

Ante esto y con una convocatoria ya diezmada por la gran cantidad de jugadores lesionados que no pudieron ser citados, en el cuerpo técnico de la selección argentina la posibilidad de citar a algún jugador del medio local como emergencia. Por lo pronto, aguardarán a saber si Buendía, quien nunca dio positivo de coronavirus- pasa el testeo PCR. Luego, esperarán por Mac Allister, quien sí fue confirmado como contagio.

Enzo Fernández podría ser convocado por Lionel Scaloni para el partido del martes con Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas. Gentileza.

En las últimas horas surgió el rumor de la posible convocatoria de Enzo Fernández, quien está de pretemporada con River. Solamente se puede citar a un jugador del exterior si éste formó parte de la preselección de jugadores. Asimismo, la opción de Guido Rodríguez, quien no viajó por estar contagiado de Coronavirus, no parece ser viable ya que no sumó entrenamientos. Aunque dé negativo, parece difícil que Scaloni decida llamarlo.