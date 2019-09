Scola destacó el trabajo de Susbielles

‘‘Lo que hizo Chubi (Federico Susbielles está a la altura de lo que hicimos nosotros en la cancha’’, declaró el capitán de la selección de básquet subcampeona del Mundo, Luis Scola.

Susbielles asumió en 2014, unos días antes del Mundial que se jugó en España. Los referentes de la Generación Dorada se plantaron ante quienes entonces eran dirigentes de la Confederación Argentina de Básquetbol y fueron a buscarlo.

‘‘Me contaron cuál era la situación, que era de extrema gravedad. Yo tenía otros planes, pero no pude mirar para otro lado. Me lo pedían tipos a los cuales admiraba y yo me sentía con capacidad para hacerlo’’, declaró el presidente de CABB, que lleva 5 años en el cargo.

Scola y el resto de los jugadores y el cuerpo técnico le reconocen su labor para sanear las cuentas y mejorar la logística. Los éxitos deportivos también tienen que ver con estas cosas.