Se amplía la moratoria fiscal

Cr. Federico José Parrilli (Chinni, Seleme, Bugner y Asoc.)

Recalculando. Los contribuyentes podrán refinanciar las obligaciones adeudadas.

Recientemente fue sancionada la Ley 27.562 que amplía el alcance de la Ley 27.541 referente a la moratoria fiscal sancionada en diciembre del año pasado. Esta nueva norma está destinada a contener los efectos que han tenido los contribuyentes por la pandemia, habilitando más contribuyentes a que puedan adherir, como así también que puedan incluirse más períodos fiscales.

En este marco, se dispone que las obligaciones a poder ser regularizadas son aquellas cuyos vencimientos operan hasta el 31/07/2020 y no así como su antecesora que sólo incluía a las obligaciones vencidas hasta el 30/11/2020.

En cuanto a los sujetos incluidos en la normativa podemos decir que esta nueva norma universaliza a todos los contribuyentes pero requiere que así se cumplan ciertos requisitos.

En estos términos, se definen dos tipos de grupos: El primer grupo definido por los contribuyentes 1)MiPymes que tengan el certificado vigente al momento de la adhesión o en caso de ausencia se los habilita a ingresar pero tendrán un plazo que será dispuesto por AFIP como condición resolutoria; 2) las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa; y 3) las personas humanas y sucesiones indivisas categorizadas por AFIP.

El segundo grupo queda definido como el residual de contribuyentes, personas jurídicas o humanas que no puedan encuadrar en el primer grupo a los que se les exigirá como requisito en caso que tengan bienes en el exterior la repatriación del 30% de sus activos financieros dentro de los 60 días de acogimiento a la moratoria.

La norma también dispone que dicha exigencia va a ser extensible a los socios directos y indirectos que tengan más de un 30% de participación. Es decir que, se incorporan algunos requisitos más exigentes para este universo de contribuyentes no MiPymes cuando tengan bienes financieros en el exterior.

La norma prevé una modificación en la tasa de financiación bajándola del 3% al 2% para las primeras 6 cuotas y luego se mantiene la tasa badlar para bancos privados.

Se mantienen las mismas condonaciones de multas e intereses que la anterior norma incorporando como tope de intereses resarcitorios el 10% para las obligaciones que sean del período fiscal 2020.

Se mantiene la posibilidad de incluir planes de pagos caducos y aquellos planes confeccionados al amparo de la anterior ley podrán gozar de la disminución de tasa de financiación previamente comentada.

Por otra parte se establece un esquema de beneficios fiscales para los contribuyentes cumplidores, en este sentido se disponen las siguientes reducciones y bonificaciones.

Dato 2% Será la nueva tasa de financiación para las seis primeras cuetas. Para las restantes, tasa badlar.



Para los sujetos adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes: el beneficio consistirá en la exención del componente impositivo conforme la cantidad de cuotas que se detallan para cada categoría: a) Categorías A y B: seis (6) cuotas, b) Categorías C y D: cinco (5) cuotas, c) Categorías E y F: cuatro (4) cuotas, d) Categorías G y H: tres (3) cuotas y e) Categorías I, J y K: dos (2) cuotas mensuales y consecutivas. En ningún caso el beneficio podrá superar los $ 17.500.

En cuanto a los sujetos inscritos en el Impuesto a las Ganancias: el beneficio consistirá en una deducción especial conforme los siguientes términos:

a) Para personas humanas y sucesiones indivisas: tendrán derecho a deducir, por un período fiscal, de sus ganancias netas un importe adicional equivalente al cincuenta por ciento (50%) del mínimo no imponible, actualmente en $ 123.861.17.

b) Para los sujetos empresas que revistan la condición de micro y pequeñas empresas: podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con las normas generales de la ley de Impuesto a las Ganancias o conforme al régimen que se establece a continuación:

i) Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados o fabricados: como mínimo en dos (2) cuotas anuales, iguales y consecutivas.

ii) Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables importados: como mínimo en tres (3) cuotas anuales, iguales y consecutivas.

iii) Para inversiones en obras de infraestructura: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50%) de la estimada.

Este beneficio de amortización será aplicable únicamente para las inversiones efectivizadas hasta el 31 de diciembre de 2021 y, una vez hecha la opción por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente, el mismo deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación y deberá aplicarse -sin excepción- a todas las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de la nueva inversión directa, incluidas aquellas que se requieran durante su funcionamiento, pudiendo optar nuevamente en caso de que se modifique el régimen impositivo aplicable.

Ambos beneficios se aplicarán en las declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios finalizados con posterioridad al 30 de diciembre de 2020. En ningún caso, la deducción prevista dará lugar a la generación de saldos a favor ni podrá trasladarse a ejercicios futuros.

Los referidos beneficios fiscales no resultan acumulativos, debiéndose, cuando corresponda, optarse por alguno.

Se entenderá que un contribuyente reviste la condición de cumplidor cuando al momento de entrada en vigencia de la presente norma no registre incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, como tampoco, en el caso de corresponder, en el pago de las obligaciones tributarias desde los períodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero del año 2017.