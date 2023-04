«Se armó la podrida»: cuánto cobra Carlos Maslatón por ser panelista de Duro de Domar en C5N

Carlos Maslatón generó una gran controversia en las redes sociales. Ocurrió luego de que mostrara cuánto dinero cobra por ser panelista de Duro de Domar en C5N.

El abogado y analista financiero sorprendió en Twitter al mostrar cuánto dinero le pagaron por aparecer en el canal durante marzo. Mientras algunos opinaron que era una cifra extremadamente alta, otros sostuvieron que era poco.

Todo comenzó cuando sus seguidores le preguntaron cuánto dinero ganaba como panelista. Lejos de ocultarlo, Maslatón lo contó e incluso adjuntó el comprobante. «Mis honorarios, facturados a C5N. Ante preguntas de numerosos foristas», escribió junto al archivo con sus honorarios de $605.000.

«Parece que se armó la podrida por haber publicado la factura con mis honorarios de marzo a C5N por Duro de Domar. Entiendo el momento bearish del periodismo argentino y mundial, pero también debe entenderse que debo transparentar este ingreso tan delicado«, tuiteó tiempo después el economista que sigue en el centro de la polémica.

Mis honorarios, facturados a C5N. Ante preguntas de numerosos foristas. pic.twitter.com/xqBAUnM6ju — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 26, 2023

Paulo Kablan cruzó a Carlos Maslatón

Una de las primeras en criticar lo que cobraba Carlos Maslatón en C5N fue la periodista Natalia Volosin, quién escribió: “Todos los columnistas de TV saliendo a cortarse la ch… en vivo en 3, 2, 1…”.

«Veo que considerás que es mucho, Natalia. Entiendo que el periodismo honesto sea en el siglo XXI una actividad muy bearish. A mi este ingreso simbólico me permite pagar el taxi ida y vuelta a C5N y pasar por un bar a la salida. Técnicamente, cubro los costos. Es carga pública», señaló Maslatón, filoso.

“Carlos, sepa usted que me alegro que le paguen lo que necesita para el taxi y el bar”, comenzó escribiendo- a su turno- Paulo Kablan en Twitter.

Y continuó: “Pero créame que en esta noble actividad del periodismo, hay muchos, incluso sentados a su lado, que no les pagan taxi y trabajan muy bien aunque tienen que vivir con menos. No les falte el respeto”.

«Kablan, estoy aquí porque me lo pidieron. Stopeo, no busco trabajo en los medios, lleva mucho tiempo y lo tomo como carga pública. Mas quiero pagarme los costos. Hablaré con los jerarcas de C5N, no quiero incentivar enfrentamientos sindicales. No soy comunista. Soy capitalista«, cerró Maslatón.