Se homologó el acuerdo de empleados de comercio

Por Cr. Gonzalo Gutiérrez (Chinni, Seleme, Bugner y Asoc.)

Esenciales. Los trabajadores de comercio fueron de los pocos que nunca dejaron sus puestos durante la pandemia.

Mediante la Resolución 73/2021, el Ministerio de Trabajo (MTESS) homologó el aumento de sueldos para el sector Comercio, luego del marco acuerdo suscripto entre las cámaras empresarias y el gremio.

El acto de la homologación le da firmeza al acuerdo de recomposición salarial que consiste en un 21% de aumento, a implementarse mediante una serie de tres etapas del 7% y de manera no remunerativa.

De esta manera, con el sueldo de enero comienza a abonarse el primero de los tres tramos del 7%, los cuales se liquidarán de manera no acumulativa, a saber: 7% por enero, 14% en febrero y 21% en marzo.

La base salarial sobre la cual se calcula el aumento es el salario básico de la categoría de comercio más la gratificación extraordinaria de $5000.

Aclara el acuerdo que se trata de una suma no remunerativa con carácter excepcional, no incorporándose a los salarios básicos y adicionales fijos, la cual no llevará aportes y contribuciones a la seguridad social, pero si se harán los aportes y contribuciones a la obra social de aquellos que tienen OSECAC, como también es obligatorio el aporte para el sindicato y Faecys sobre tales sumas.

Es decir, la afectación a los costos laborales del empleador no será de manera directa en ese porcentaje, sino que su impacto será menor por no llevar impuestos.

La asignación no remunerativa deberá ser liquidada a todos los trabajadores mercantiles del CCT 130/75, y en el caso de trabajadores a tiempo parcial o jornada reducida, se debería liquidar proporcional a la jornada de trabajo.

“Está a la vista el rol esencial que han asumido los mercantiles durante el inicio y el desarrollo de la pandemia” Armando Cavalieri - Secretario General (Faecys)



Para tener una dimensión de lo que significa el aumento, vale presentar el ejemplo para un trabajador mercantil de categoría administrativo “A” ingresante de la zona Rio Negro y Neuquén, que pasará a cobrar un neto en enero de $47.504, febrero $50.732 y marzo $53.960.

Por otra parte, respecto de la cuota mensual de $5000 que viene liquidándose desde octubre de 2020 con vigencia hasta marzo 2021, se aclara que mantendrán su carácter no remunerativo, pero se estableció la incorporación a los básicos de manera escalonada en dos cuotas: $2500 a partir del 1° de abril de 2021, manteniéndose en ese mes los $2500 no remunerativos, que se incorporarán a partir del 1° de mayo de 2021.

Dudas en torno a la liquidación

Uno de los puntos que en el corto plazo ya ha sido motivo de reclamos recurrentes, gira entorno a sobre si corresponde incrementar los haberes por los adicionales convencionales como lo son la antigüedad (1% por año), la zona (5%) y el presentismo (8,33%).

Al respecto, podemos señalar que la postura del Sindicato de Neuquén es que corresponde atribuírsele los adicionales.

En tanto, por otro lado, la cámara que agrupa a las empresas (CAME), en su portal web indica claramente sobre el éxito de la gestión al indicar que la actualización de los haberes no está sujeta a los adicionales.

Cabe mencionar, que el texto convencional del CCT 130/75 indica que los adicionales se calcularán sobre las remuneraciones que perciba el trabajador.

Todo ayuda a confundir al lector, al verse involucrado en el acuerdo el término de “asignación no remunerativa”, sin una aclaración que pueda echar un poco de luz a la definición de “remuneración” según hablemos en términos laborales o de la seguridad social.

Es decir, todo podría resultar más simple si las cámaras y sindicatos, en el marco de entendimiento, fueran, de una vez por todas, más precisas para redactar los textos salariales.

