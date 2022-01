Se rompió equipamiento de la planta de tratamiento cloacal de San Martín de los Andes

La gran afluencia de turismo en San Martín de los Andes trajo a la vista una problemática que se viene repitiendo hace algunos años: la planta de tratamientos cloacales trabaja al límite. Esta temporada la situación se agravó con la rotura de equipamiento de aireación. Ante ello se reunieron el intendente de la localidad, Carlos Saloniti y referentes del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) para buscar una solución urgente.

En la misma revisaron la obra y los elementos del proceso. También se hizo una inspección del equipamiento electromecánico. Según detallaron desde el EPAS, «se constató que la planta funciona sin inconvenientes, a excepción del equipamiento de aireación que se encuentra funcionando por debajo de su capacidad» por la rotura.

El municipio y la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos, que opera la planta de tratamientos, propuso la alternativa de disponer de un equipo aireador adicional para suplir el déficit de oxígeno en el reactor aeróbico. Según detallaron desde el EPAS, es una «solución factible de realizar en lo inmediato», pero que «la solución definitiva» es vaciar un reactor, lo que disminuiría momentaneamente la capacidad de tratamiento en la planta. Esta acción, señalaron, no se puede llevar a cabo en esta temporada por la cantidad de líquido cloacal que están tratando, pero cuando baje «debe ser efectuada».

El Ente expresó que continúan las comunicaciones con el municipio local para que la cooperativa «realice las inversiones necesarias en equipamiento lo antes posible«. A su vez, la semana que viene profesionales especializados en plantas de tratamiento harán una visita técnica para definir tareas a realizar «para mejorar las instalaciones y así lograr un funcionamiento óptimo».

Del encuentro participaron el gerente general de Servicios del Interior, Juan Vassallo, especialistas del EPAS, el área técnica de la Municipalidad y funcionarios de la cooperativa.

El límite de la planta, un problema de todos los veranos

La semana pasada desde la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos de San Martín difundieron que la planta de tratamientos está «trabajando por encima de los límites de su capacidad. En dicha planta se pueden tratar hasta 5500 m3 por día y hemos llegado al pico de 6500 m3 el día 11 de enero«. A su vez, el organismo expresó haber enviado documentos al municipio en marzo y agosto de 2021, para que se realicen inversiones en equipos y obras y así prevenir esta situación. Sin embargo, comunicaron que no hubo respuestas.

“Gracias a la labor comprometida de nuestros trabajadores es que no hemos tenido que realizar un bypass de la planta, con todo lo que eso significa, pero no podemos garantizar que esto no ocurra ante nuevos picos en el caudal de ingreso”, advirtieron desde la cooperativa. En efecto, la problemática de trabajar a los límites implica que aparezca la opción de desviar los líquidos residuales y que terminen en el lago Lacar.

Hoy en la localidad están funcionando dos plantas de tratamiento, la de la Vega Plana y la Uno. La previsión del funcionamiento de ambas apuntaba a proveer el servicio cloacal a 70 mil habitantes, entre estables y visitantes, ya que la Uno tiene capacidad para 40 mil personas y la de la Vega Plana para 30 mil. Sin embargo, desde la cooperativa expresaron que el proyecto definitivo no se concretó totalmente y hoy entre las dos plantas se puede ofrecer el servicio a 45 mil personas.

Por otra parte, las plantas de tratamiento también recibe los líquidos provenientes de micros de larga distancia, casas rodantes, motorhomes y camiones atmosféricos. Por lo que, “las plantas de tratamiento han quedado chicas y se necesitan ampliaciones que requieren inversiones urgentes y obras que llevan tiempo en realizarse, pero es lo único que evitará que cosas como las que están pasando vuelvan a suceder”, expresaron.