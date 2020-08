Se vienen semanas claves para el futuro del Torneo Federal de básquet

El futuro del Torneo Federal de básquet, tercera categoría a nivel nacional, continúa siendo una gran incógnita. Mientras que la Confederación Argentina de Básquet, bajó la nueva presidencia de Fabián Borro, pretende fusionarla con Liga de Desarrollo (U23) en las últimas horas le consultó a los clubes si van parte de la temporada 2020/21.

A través de una nota, la CABB le solicitó a cada una de las instituciones que jugaron la temporada a que respondan si tienen intenciones de continuar en la categoría con el formato de regionalización y si aceptan que el regreso a la actividad sea sin público, en caso que así lo designen las autoridades Nacionales.

Además, se informó que debido a la complicada situación económica se prorrogó la fecha límite para la presentación de los libre deuda, que ahora será para el 31 de agosto. De esta manera, los clubes tendrán quince días más para cancelar sus obligaciones con los jugadores de la temporada pasada.

A pesar de que todavía no hubo definiciones, es muy probable que la Liga de Desarrollo se ''fusione'' con el Federal, lo que implicaría que los jugadores menores de 23 años pasen a la tercer categoría del básquet nacional. Por lo que los planteles pasarán de estar compuestos por siete fichas mayores y una sub 21, a cuatro mayores y seis sub 21.

La idea no cayó bien en los clubes de la región. Tanto Independiente de Neuquén como Centenario le enviaron una nota formal a la CABB en la que manifestaron su preocupación por las modificaciones propuestas, ya que pondría en riesgo futuras participaciones.

Desde la asunción de Fabián Borro como presidente de la CABB, a fines de 2019 en reemplazo de Federico Susbielles, el básquet nacional atraviesa momentos de cambio. Para el 3 de octubre se convocó a una Asamblea Extraordinaria para el tratamiento del nuevo estatuto.

Si bien todavía no hay una confirmación del formato para la próxima temporada y tampoco hay una fecha cierta para el regreso a los entrenamientos, desde CABB empiezan a diagramar el futuro del ascenso del básquet nacional. Las próximas semanas y las respuestas de los clubes serán claves para el futuro del Torneo Federal.