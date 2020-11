Seis millones de personas no tienen acceso a un baño digno en el país

El acceso al saneamiento es un derecho. Se conmemora hoy el Día del Inodoro, instituido por Naciones Unidas para crear conciencia sobre la necesidad de que todas las personas tengan un espacio para hacer sus necesidades e higienizarse en condiciones. En el marco de una campaña la ONG Módulo Sanitario realizó una llamativa instalación en el Parque Tres de Febrero: un inodoro inflable gigante e intervención de cartelería, artistas pintando inodoros y tapas que luego serán subastadas. Los que se acerquen pueden sacarse fotos y compartirlas en sus redes con el hashtag #Nomeaguanto en la que se enroló Julián Weich con un video que se difunde en las redes.

“La frase juega con una doble interpretación. No me aguanto porque todos necesitamos un baño higiénico y también porque no tolero la situación de que haya gente que no lo tenga”, explica Matias Nicolini, cofundador de la entidad que se dedica a construir “módulos sanitarios” para familias de barrios populares.

En nuestro país, son 6 millones las personas que no tienen esa posibilidad. Esta cifra que surge de los datos del último censo se corresponde con los argumentos de la ONU: un 15% de la población no tiene un baño seguro en el que hacer sus necesidades. En total en todo el mundo son 4.300 millones de personas.

Las consecuencias de una letrina o un baño en el que no hay posibilidad de hacer correr el agua para higienizar, se traducen en una mayor incidencia de la diarrea, infecciones cutáneas y genitales, explicaron.

En general, quien no tiene acceso a un baño, tampoco accede al agua corriente, con lo cual las dificultades se acrecientan: “Durante la pandemia quedó claro que el lavado de manos es el principal mecanismo de prevención pero hay gente que no puede hacerlo, que depende de que le presten una canilla o poder acceder a un bar”, apunta Nicolini.

“Para bañarme todos los días tenía que caminar como 12 cuadras hasta la casa de una amiga. Teníamos un inodoro pero en la misma pieza donde comíamos y dormíamos. Era muy antihigiénico. obviamente”, cuenta Ruth, una vecina del barrio Los Hornos, en Moreno, a la que ayudó la ONG.

“Nuestro baño estaba en una casilla afuera, pero como cuando llueve se inunda, no podíamos usarlo sin meternos en el barro y el agua. Para que los chicos no saliesen solos de noche tenía que tener un baldecito dentro de la pieza”, agrega Marlene, del mismo barrio.

Las dos ya tienen su espacio con agua para cocinar y un baño para hacer sus necesidades y ducharse. Lo armaron los voluntarios de Módulo, quienes comenzaron construyendo de a un baño a la vez y luego buscaron trabajar a escala: “Pasamos de hacer un módulo a hacer de a veinticinco por mes, con unos 150 voluntarios. Para lograrlo tuvimos que encontrar un sistema de construcción rápido y escalable”, explica Nicolini.

Esta ONG se formó en 2015 y realizó construcciones en diversos barrios del Gran Buenos Aires como Cuartel V en Moreno, La Lomita y Pinazo en Pilar, Ingeniero Allan en Florencio Varela, y con la ayuda de otras instituciones llegó a cinco provincias: Tierra del Fuego, Tucumán. Mendoza, Corrientes, Entre Ríos y ya cuenta con voluntarios en Córdoba.