Febrero podría comenzar con la tercera ola de calor de 2026 y marcar récords históricos en la Patagonia

El Alto Valle de Río Negro y Neuquén volvió a ubicarse este fin de semana entre las zonas más calurosas del país, en el marco de una ola de calor que no da tregua y que podría derivar en la tercera ola de calor del verano 2026 con registros históricos en gran parte de la Patagonia.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la actual situación meteorológica se caracteriza por su intensidad y persistencia, dos factores que agravan el impacto del calor extremo sobre la población, la actividad productiva y el consumo energético. Las temperaturas máximas se mantienen muy por encima de los valores normales para la época, con escasos períodos de alivio térmico.

En el Alto Valle, las altas temperaturas posicionaron nuevamente a Neuquén capital y General Roca entre las localidades con registros más elevados del país, consolidando a la región como una de las más calurosas.

Un escenario que se repite y se intensifica

De acuerdo con el SMN, la continuidad de la circulación de viento del sector norte favorece el ingreso de aire muy cálido sobre gran parte del territorio argentino. Este patrón atmosférico explica la reiteración de eventos de calor extremo, que se encadenan sin descensos significativos de temperatura.

Esta persistencia no solo incrementa el impacto en la salud, sino que también genera complicaciones en sectores clave como el agropecuario, además de elevar la demanda de energía eléctrica en ciudades del norte patagónico.

El fenómeno se extiende desde el centro y norte del país hasta el sur, con especial énfasis en la Patagonia, una región que históricamente presenta veranos más moderados, pero que en esta temporada atraviesa una situación térmica excepcional.

Récords históricos y temperaturas inéditas en el sur de Argentina

Uno de los datos más relevantes de esta ola de calor es la magnitud de los registros térmicos alcanzados en la Patagonia austral. En El Calafate, la temperatura máxima llegó a 30,4 °C, un valor nunca antes registrado en la historia de la ciudad.

Más impactante aún fue lo ocurrido en Río Gallegos, donde el termómetro marcó 36,4 °C, estableciendo un nuevo récord histórico absoluto para la capital de Santa Cruz.

Otros puntos de la región también reportaron temperaturas extremas:

Puerto Deseado: 35,4 °C

35,4 °C Comodoro Rivadavia: 35,3 °C

Si bien estos valores no superaron récords históricos, reflejan la amplitud geográfica y severidad del evento térmico que atraviesa la Patagonia.

Qué se espera para los próximos días

Los pronósticos indican que febrero podría comenzar sin un descenso marcado de temperaturas, lo que abre la posibilidad de que se declare formalmente una nueva ola de calor si se cumplen los criterios establecidos por el SMN.

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, se espera que el calor continúe siendo protagonista, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención, mantenerse hidratados y seguir los avisos y alertas meteorológicas oficiales.