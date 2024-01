Habrá un corte de luz programado en Cinco Saltos: cuáles serán las zonas afectadas

La empresas distribuidora de energía eléctrica Edersa anunció que este martes se llevará a cabo un corte de luz programado por una importante obra que realizarán. Explicaron que la suspensión del servicio durará alrededor de cinco horas. A su vez, brindaron detalles sobre el corte que se registró este domingo.

Según describieron desde la empresa, el corte de luz comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 14. Informaron que se debe a que Edersa continuará con la construcción de un nuevo alimentador troncal para abastecer la demanda eléctrica de la ciudad.

«Este distribuidor de energía se convertirá en unas semanas en el séptimo con el que Edersa abastece en media tensión a esa localidad«, destacaron.

Con respecto a la obra, explicaron que también incluye la modificación de la red en 13,2 kV por lo que se generarán mayores beneficios para Cinco Saltos, «aumenta la capacidad de abastecimiento, ofrece mayores posibilidades de configuración ante potenciales fallas, da mayor previsibilidad«, comentaron.

Sobre las zonas afectadas, desde la empresa distribuidora difundieron que el corte programado afectará a: Sanatorio Indupa y Barrio Las Rosas, calle Belgrano, entre Julián Romero y Blumetti, calle Villegas, entre Alberti y Blumetti, y el cuadrante comprendido por las calles Julián Romero, Río Negro, Pacheco y Río Deseado.

A su vez, desde Edersa brindaron detalles con respecto al corte que se registró este domingo en la ciudad. Aclararon que la interrupción del servicio afectó en parte del centro, Parque Industrial, lago Pellegrini y sector Arroyón.

Y explicaron que el corte ocurrió en solo un alimentador de los seis existentes con los que cuenta Cinco Saltos, por lo que no fue un corte general. Además, remarcaron que «se produjo no por una sobrecarga, como indicaron algunos medios, si no por interferencia de aves en las líneas de media tensión«.

La falla ocurrió entre las 17:30 y las 18, destacaron que las cuadrillas de Edersa actuaron con rapidez y solucionaron el problema.