Las predicciones de Mhoni Vidente para el fin de semana que va del viernes 23 al domingo 25 de mayo 2025

Mhoni Vidente detalló cómo serán los próximos días para cada uno de los signos del zodíaco. En concreto, Ámbito resumió lo que le espera a cada signo entre el viernes 23 y el domingo 25 de mayo 2025, según la reconocida astróloga. Te lo detallamos en esta nota.

Las predicciones de Mhoni Vidente para el cuarto fin de semana de mayo 2025

Aries

Viernes de tener mucho trabajo. Sales de viaje o te vas a ver a tu pareja o familia. Van a ser unos días de encontrar otra vez el amor. Ten cuidado con los chismes de tus amigos, sé más discreto con tu vida. Limpia tu casa para renovar energías. Domingo de ir con tu familia de paseo.

Tauro

Viernes de estar preparando planes para salir de viaje e irte con tus amigos de paseo. Ten cuidado con los chismes de tu ex pareja. Te invita salir alguien del signo de Acuario o Virgo que será muy compatible contigo, domingo de realizar varios trabajos extras.

Géminis

Viernes de estar con trámites de pagos atrasados y de ponerte al día con tu economía, recuerda que es importante tener un control de tus gastos. Cuídate de dolores de espalda y cuello, es demasiada la tensión, así trata de hacer más ejercicio y tomar aire puro en el campo.

Cáncer

Viernes de estar con muy buenas noticias en cuestión de trabajo y proyectos nuevos, recuerda que este fin de semana va a ser de suerte para tu signo, así aprovéchalo para que puedas hacer todo lo que deseas o lo que tienes pendiente.

Leo

Viernes de estar con muy buena suerte en cuestiones amorosas, por fin regresa el que se fue o tendrás ya pareja formal. Te invitan a un cumpleaños en este fin de semana, decides a meterte a un curso de natación y hacer más deporte los fines de semana.

Virgo

Viernes va a ser un día especial para ti, recuerda que por fin se acaba esa mala racha y empiezas a avanzar en tu vida laboral, trata de ya no ser tan confiado y no platicar lo que tienes o cuánto ganas, recuerda que solo sepan de ti lo necesario no todo.

Libra

Fin de semana con muy buenas energías alrededor de ti, recuerda que siempre lo que te sucede es para que tú seas feliz y estés mejor, así no te preocupes por situaciones que no puedas controlar y esa persona que no te valoro es mejor decirle adiós.

Escorpio

Viernes mágico para tu signo te llega la propuesta de un trabajo nuevo y va a ser muy bien pagado, recuerda no platicarlo a nadie hasta que se realice. Eres muy bueno para conquistar y enamorar, pero trata de controlar tu impulso sexual.

Sagitario

Viernes día de transformar esa energía negativa a positiva y ver todo de la mejor manera, recuerda que eres muy bueno para idear y realizar proyectos nuevos para a veces te gana la flojera, así trata de inyectarte tú mismo fuerza y voluntad y realizar todo lo que deseas.

Capricornio

Viernes de tener mucho trabajo y movimientos en cuestión de cambios de puesto en tu empresa, recibes un dinero extra por cuestiones de una compensación salarial. Trata de pagar deudas y tener una economía más estable, recuerda que a tu signo es muy gastador.

Acuario

Fin de semana de estar con muchos problemas amorosos, trata de dejar un lado los celos y platicar más estable con tu pareja; recuerda que tu signo es muy posesivo y siempre quiere dominar a los demás, trata de cambiar de actitud.

Piscis

Viernes día mágico para tu signo y más porque tu número de la suerte es el 23 y este viernes te recomiendo ponerte ropa color rojo o blanco y ponerse mucho perfume para que las energías positivas estén más fuertes.