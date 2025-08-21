Mercado Pago presentó su tarjeta de crédito Mastercard: las características y los beneficios

Mercado Pago presentó su primera tarjeta de crédito física y virtual en el país, luego de una alianza con Mastercard. “Esta solución amplía su portafolio de créditos y permite que más personas accedan a financiamiento para sus compras, sin costos ocultos”, detalló la plataforma e-commerce.

Mercado Pago presentó su tarjeta de crédito Mastercard: las características

La tarjeta de crédito de Mercado Pago es gratuita y se ofrecerá de forma paulatina para los usuarios, directamente desde la aplicación, explicó la compañía en un comunicado. Con esta medida, se podrá acceder a 3 cuotas sin interés en todas las compras dentro de Mercado Libre y en pagos a comercios con QR de Mercado Pago para compras superiores a 30 mil pesos, agregó la plataforma.

Según la consultora Invecq, en un contexto de creciente digitalización de los pagos, 6 de cada 10 argentinos no tiene acceso a una tarjeta de crédito y su uso se concentra en familias de mayores ingresos. Los históricos costos de administración de tarjeta y de mantenimiento de la cuenta limitaron su adopción.

“Con esta solución queremos acompañar a quienes hoy encuentran barreras en el sistema tradicional, ya sea por no tener historial crediticio o por no poder afrontar los costos de tener una tarjeta, y que ganen una mayor autonomía financiera”, señalaron desde la plataforma.

La línea de financiamiento se define de forma personalizada. Para ello, se utiliza un modelo de scoring propio basado en inteligencia artificial que se nutre del análisis del comportamiento de los usuarios de la plataforma, entre otras variables.

Los beneficios de la tarjeta de crédito de Mercado Pago

En esta primera etapa, la tarjeta de crédito de Mercado Pago podrá utilizarse para compras en pesos y próximamente estará disponible para consumos en moneda extranjera, explicó la empresa. Los beneficios son:

● Fácil de usar: la gestión de la tarjeta se realiza desde la cuenta digital con una “experiencia de usuario simple para que puedan hacer un mejor control de sus gastos y finanzas”. Allí, podrán visualizar y recibir notificaciones por sus consumos en tiempo real, elegir la fecha de vencimiento de pago y recibir recordatorios, entre otras funciones.

● Beneficios: 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre y en pagos realizados en comercios que cobren con QR de Mercado Pago en compras superiores a $30 mil.

● Accesible y transparente: toda la información relacionada con el producto está “detallada de forma clara en la cuenta del usuario: sin costos ocultos, ni de emisión, envío, mantenimiento o reposición”.

● Sin datos personales ni números impresos: el titular de la tarjeta es el único que accede a su información personal y financiera. Esta característica refuerza su seguridad ante extravíos o robos. Para activarla, el usuario la vincula escaneando el código QR del dorso de la tarjeta, que es único y personal.