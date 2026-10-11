Necrológicas de hoy, domingo 11 de octubre de 2026

CARRIZO, ABRAHAM ALEJANDRO

Con enorme tristeza despedimos a Abraham Alejandro Carrizo.Quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con vos vamos a recordarte siempre por tu compañerismo, tu forma de ser y el cariño de todos los que te conocimos.Tus compañeros de trabajo acompañan con profundo dolor a tu familia y seres queridos.Siempre estarás en nuestro recuerdo.