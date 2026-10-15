Necrológicas de hoy, jueves 15 de octubre de 2026

DIADIUK DE FANTINI, MONICA HAYDEE

Falleció en Buenos Aires a los 64 años. Su esposo: José Emilio Fantini. Sus hijos: Ezequiel y Marion. Su hijo político: Gaston. Sus nietos: Emma y Tomy. Su madre: Isabel Cornejo. Sus hermanos: Norma y Rubén Diadiuk, amigos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca, serán velados hoy de 14 a 18 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, e inhumados previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a Jardín del PilarTRASLADO Y SERVICIO: EMPRESA DINIELLO