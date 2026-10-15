Necrológicas de hoy, jueves 15 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 15 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
DIADIUK DE FANTINI, MONICA HAYDEE
Falleció en Buenos Aires a los 64 años. Su esposo: José Emilio Fantini. Sus hijos: Ezequiel y Marion. Su hijo político: Gaston. Sus nietos: Emma y Tomy. Su madre: Isabel Cornejo. Sus hermanos: Norma y Rubén Diadiuk, amigos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca, serán velados hoy de 14 a 18 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, e inhumados previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a Jardín del PilarTRASLADO Y SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
diadiuk, mónica haydee
Con profundo pesar despedimos a nuestra querida compañera Mónica y acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Compañeros de Banco Nación Suc. Gral. Roca.
Peña, Adolfo
CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 93 años y comunica que sus restos, velados en sala «F» de calle Godoy 522, fueron inhumados el día 13 de octubre del 2026 a las 12 hs. en el cementerio Progreso de Neuquén.
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