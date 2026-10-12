Necrológicas de hoy, lunes 12 de octubre de 2026

CARRIZO, ABRAHAM ALEJANDRO Con enorme tristeza despedimos a Abraham Alejandro Carrizo.Quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con vos vamos a recordarte siempre por tu compañerismo, tu forma de ser y el cariño de todos los que te conocimos.Tus compañeros de trabajo acompañan con profundo dolor a tu familia y seres queridos.Siempre estarás en nuestro recuerdo.

Merzi vda de Adaro, Liana Anita Liana te voy a extrañar! Se que ahora estas en un lugar mejor, pero igual voy a extrañar tu presencia física. Acompañamos a Norma, Mabel y toda la familia en este triste momento. Te quiero! Matilde e hija

CAMPOS VDA. DE PLANSOEN, SYLVIA CRISTINA Fallecio en Gral. Roca a los 83 años. Sus hijas: Cecilia, Marcela, Nora y Adriana. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados hasta las 16 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes y recibieron sepultura en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO