Necrológicas de hoy, lunes 12 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 12 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CARRIZO, ABRAHAM ALEJANDRO
Con enorme tristeza despedimos a Abraham Alejandro Carrizo.Quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con vos vamos a recordarte siempre por tu compañerismo, tu forma de ser y el cariño de todos los que te conocimos.Tus compañeros de trabajo acompañan con profundo dolor a tu familia y seres queridos.Siempre estarás en nuestro recuerdo.
Merzi vda de Adaro, Liana Anita
Liana te voy a extrañar! Se que ahora estas en un lugar mejor, pero igual voy a extrañar tu presencia física. Acompañamos a Norma, Mabel y toda la familia en este triste momento. Te quiero! Matilde e hija
CAMPOS VDA. DE PLANSOEN, SYLVIA CRISTINA
Fallecio en Gral. Roca a los 83 años. Sus hijas: Cecilia, Marcela, Nora y Adriana. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados hasta las 16 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes y recibieron sepultura en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
MERZI VDA DE ADARO, LIANA ANITA
Fallecio en Gral.Roca a los 92 años. Sus hijas: Norma y Mabel. Su hijo político: Aldo Segatori. Sus nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 de 10 a 13 serán trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación. SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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