Necrológicas de hoy, martes 13 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 13 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MERZI VDA DE ADARO, LIANA ANITA
Tus sobrinas, Alicia, Liliana y Silvia te recordaremos con mucho cariño; acompañamos a Mabel, Norma y flias. en este triste momento.
BONILLO VDA. DE DERECHO, DOLORES
Fallecio en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Delia, Sonia y Héctor. Sus hijos politicos: Carlos, Luis y Mabel. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 hasta las 18 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Merzi vda de Adaro, Liana Anita
Liana te voy a extrañar! Se que ahora estas en un lugar mejor, pero igual voy a extrañar tu presencia física. Acompañamos a Norma, Mabel y toda la familia en este triste momento. Te quiero! Matilde e hija
CAMPOS VDA. DE PLANSOEN, SYLVIA CRISTINA
Fallecio en Gral. Roca a los 83 años. Sus hijas: Cecilia, Marcela, Nora y Adriana. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados hasta las 16 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes y recibieron sepultura en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Comentarios