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Necrológicas de hoy, martes 13 de octubre de 2026

Las necrológicas del día de hoy, martes 13 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

MERZI VDA DE ADARO, LIANA ANITA

Tus sobrinas, Alicia, Liliana y Silvia te recordaremos con mucho cariño; acompañamos a Mabel, Norma y flias. en este triste momento.

BONILLO VDA. DE DERECHO, DOLORES

Fallecio en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Delia, Sonia y Héctor. Sus hijos politicos: Carlos, Luis y Mabel. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 hasta las 18 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Merzi vda de Adaro, Liana Anita

Liana te voy a extrañar! Se que ahora estas en un lugar mejor, pero igual voy a extrañar tu presencia física. Acompañamos a Norma, Mabel y toda la familia en este triste momento. Te quiero! Matilde e hija

CAMPOS VDA. DE PLANSOEN, SYLVIA CRISTINA

Fallecio en Gral. Roca a los 83 años. Sus hijas: Cecilia, Marcela, Nora y Adriana. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados hasta las 16 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes y recibieron sepultura en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

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