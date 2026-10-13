Necrológicas de hoy, martes 13 de octubre de 2026

MERZI VDA DE ADARO, LIANA ANITA Tus sobrinas, Alicia, Liliana y Silvia te recordaremos con mucho cariño; acompañamos a Mabel, Norma y flias. en este triste momento.

BONILLO VDA. DE DERECHO, DOLORES Fallecio en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Delia, Sonia y Héctor. Sus hijos politicos: Carlos, Luis y Mabel. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 hasta las 18 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Merzi vda de Adaro, Liana Anita Liana te voy a extrañar! Se que ahora estas en un lugar mejor, pero igual voy a extrañar tu presencia física. Acompañamos a Norma, Mabel y toda la familia en este triste momento. Te quiero! Matilde e hija