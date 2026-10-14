Necrológicas de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026

MERZI VDA DE ADARO, LIANA ANITA Tus sobrinas, Alicia, Liliana y Silvia te recordaremos con mucho cariño; acompañamos a Mabel, Norma y flias. en este triste momento.

BONILLO VDA. DE DERECHO, DOLORES Fallecio en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Delia, Sonia y Héctor. Sus hijos politicos: Carlos, Luis y Mabel. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 hasta las 18 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

borrelli, oscar El Consejo de Administración, el equipo y los colaboradores de la Fundación Sara María Furman participan con profundo pesar su fallecimiento acaecido el 11 de octubre de 2026.Despedimos con inmensa gratitud a quien fuera nuestro Presidente.Su liderazgo ejemplar, su calidez humana y su incansable compromiso social dejan una huella imborrable en nuestra institución y en toda la comunidad.Acompañamos a sus familiares en este momento de tanto dolor, elevando una oración por el eterno descanso de su alma.