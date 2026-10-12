Por qué es feriado hoy, 12 de octubre: del Día de la Raza al Día de la Diversidad Cultural y viceversa

Este lunes 12 de octubre la actividad general entra en pausa debido al feriado nacional que conmemora el aniversario de la llegada de la expedición de Cristóbal Concepción a América en 1492, una fecha que históricamente marcó el pulso de las efemérides del continente pero que en los últimos años atravesó fuertes revisiones simbólicas y políticas.

El descanso impacta de lleno en la administración pública, los establecimientos educativos y el sector privado, obligando a calcular de manera especial los pagos para quienes deban cumplir funciones durante la jornada.

Las tres claves del feriado del 12 de octubre

Qué se conmemora: el aniversario de la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492 y su impacto histórico.



el aniversario de la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492 y su impacto histórico. A quiénes alcanza: trabajadores de la administración pública, sector privado y el sistema educativo de todo el país.



trabajadores de la administración pública, sector privado y el sistema educativo de todo el país. Cómo se paga: las jornadas trabajadas durante el feriado nacional deben liquidarse bajo el régimen legal vigente con el recargo correspondiente.

El origen histórico de la fecha remonta a la llegada de la expedición liderada por Cristóbal Colón a la isla Guanahaní, en las Bahamas, un hito que dio inicio al contacto europeo con el continente americano.

En el plano laboral, el asueto rige para oficinas estatales, escuelas y empresas privadas, y aquellos empleados que deban prestar servicios durante la jornada tienen derecho a percibir una remuneración especial conforme a las normas que regulan los feriados nacionales.

Por otra parte, el debate en torno a la efeméride se profundizó debido a que la denominación oficial osciló en las últimas décadas entre el tradicional «Día de la Raza», el «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» adoptado en 2010, y el regreso al nombre original dispuesto por la actual administración nacional.

Por último, en cuanto al encuadre legal, la fecha se encuentra incluida en la nómina de feriados trasladables establecida por la Ley 27.399, aunque al coincidir este año con un día lunes, no requirió modificaciones en el esquema de descanso.

El trasfondo político y el cambio de denominación oficial

La efeméride del 12 de octubre acumula décadas de debates ideológicos sobre cómo interpretar el proceso de conquista y colonización. Durante gran parte del siglo XX, la fecha fue celebrada formalmente como el Día de la Raza, enfocada en los lazos históricos entre América y España tras ser instituida por el expresidente Hipólito Yrigoyen en 1917.

Ese enfoque cambió radicalmente en 2010, cuando un decreto presidencial impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner rebautizó la jornada como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La modificación oficial buscó dejar atrás la noción de «conquista» para priorizar el análisis sobre los derechos y las culturas de los pueblos originarios, postura respaldada en su momento por organismos antidiscriminación que señalaban que la división de la humanidad en «razas» carecía de validez científica y fomentaba miradas peyorativas.

Sin embargo, en el marco de los cambios normativos recientes, el gobierno nacional volvió a utilizar la denominación tradicional de Día de la Raza en los calendarios oficiales y en comunicaciones institucionales de la Casa Rosada, reivindicando aquel hito como el cimiento de la modernidad y la influencia cultural y lingüística en el continente. Más allá de la disputa nominal y conceptual, el carácter inalterable de la ley asegura el descanso y la pausa administrativa en todo el territorio argentino.