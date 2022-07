¿Qué es el steelpan, el protagonista del doodle de hoy 26 de julio?

Este 26 de julio Google dedica el doodle del día a los tambores metálicos o steelpan, un instrumento de percusión hecho de metal, creado e influenciado por los habitantes de Trinidad y Tobago. Los tambores metálicos o steelband, steeldrums son el único instrumento acústico inventado en el siglo XX, aunque sus orígenes se remontan al siglo XVIII.

Son un elemento básico durante el Carnaval y Canboulay, los festivales anuales de la cosecha que se celebran en Trinidad; todavía se usan en la música contemporánea. El 26 de julio de 1951, la Trinidad All-Steel Pan Percussion Orchestra (TASPO) actuó en el Festival de Gran Bretaña; durante su actuación empleó el steelpan y presentó nuevo género musical al mundo.

El origen del instrumento al que Google dedica su doodle se remonta a la época en que los africanos esclavizados fueron llevados a Trinidad por los colonialistas en la década de 1700. Llevaron consigo su herencia africana y sus tradiciones de tambores rítmicos.

Al abolirse la esclavitud entre 1834 y 1838, los trinitarios se unieron a las festividades del Carnaval con sus tambores. Pero en 1877, los funcionarios del gobierno prohibieron tocar los tambores porque temían que fueran usados para enviar mensajes que inspirarían rebelión.

En protesta por la prohibición, los músicos comenzaron a golpear el suelo con tubos de bambú afinados como alternativa para imitar el sonido de sus tambores; dichos conjuntos fueron llamados bandas Tamboo Bamboo.

Una nueva prohibición ocurrió en 1930, cuando las bandas rivales de Tamboo Bamboo causaban disturbios durante el Carnaval y otros festivales callejeros. Las bandas buscaron entonces una alternativa para llevar su ritmo: objetos de metal como autopartes, botes de pintura, cubos de basura, latas de galletas y así nació la idea de usar cacerolas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Carnaval fue prohibido por razones de seguridad y los músicos comenzaron a experimentar con la calidad del sonido. Con el tiempo, se martillaron abolladuras en la superficie de estos objetos, que tocaron diferentes notas según el tamaño, la posición y la forma.

En 1948, al finalizar la guerra, los músicos comenzaron a usar los bidones de aceite de 55 galones desechados por las refinerías de petróleo. Al cambiar la forma de la superficie del tambor, descubrieron que permitía escalas completas desde el bajo hasta el soprano. Esto formó la base para la versión moderna de la sartén. El steelpan es ahora el instrumento nacional de Trinidad y Tobago, y una fuente de gran orgullo y verdadera resiliencia para sus ciudadanos.

