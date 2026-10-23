Vialidad Nacional habilitó nuevamente el tránsito en la Ruta 23, a la altura de Nahuel Niyeu

Vialidad Nacional informó que se levantó el corte y quedó habilitada nuevamente la circulación vehicular sobre la Ruta Nacional 23, a la altura de Nahuel Niyeu, en Río Negro. La medida se tomó luego de que se superaran las condiciones que habían motivado la interrupción del tránsito.

Habilitaron el tránsito en la Ruta 23 a la altura de Nahuel Niyeu

El comunicado oficial fue difundido este viernes 23 de octubre a las 7, cuando el organismo confirmó la normalización de la circulación en ese tramo de la ruta.

Tras la reapertura, Vialidad Nacional solicitó a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal vial y mantenerse atentos al estado de la calzada.

Asimismo, el organismo recordó la importancia de extremar los cuidados al transitar por las rutas nacionales y consultar los canales oficiales para conocer posibles novedades sobre las condiciones de circulación.

Para obtener información sobre el estado de las rutas nacionales, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del Gobierno nacional, en la sección correspondiente a rutas nacionales, o comunicarse con Atención al Usuario de Vialidad Nacional.