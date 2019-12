“Si existe una certeza, es que Argentina es el país de lo posible”

El final de la gestión Macri es inminente, y los desafíos que deberá afrontar la nueva administración, son enormes. En diálogo con PULSO el economista Miguel Zielonka del estudio Econviews, analizó las razones del fracaso macrista, y el potencial del programa productivista que presentaría Alberto Fernández una vez que asuma.

PREGUNTA: ¿Cuál es su impresión respecto al equipo que presenta el nuevo gobierno?

RESPUESTA: Los nombres que acaban de anunciarse tienen mucha lógica por la necesidad de contar con gente idónea en términos técnicos para renegociar la deuda, tanto con los bonistas como con el FMI. Lo que uno se pregunta es si ese conocimiento técnico y académico, al momento de sentarse a una mesa con los acreedores.

P: ¿Qué expectativas tiene respecto al posible programa económico?

R: Ojala supiéramos lo que este gobierno piensa hacer desde el 10 de diciembre. En todo caso, hasta ahora podemos hablar de lo que creemos que debería hacerse. los desafíos son grandes, la economía se encuentra estancada desde 2011, una inflación muy alta en relación a la mayoría de los países, existe una crisis de deuda y una cantidad de reservas muy acotada, y un mercado cambiario hiper regulado. Entendemos que lo primero que debiera abordar el gobierno, es recuperar el crédito, es decir resolver la crisis de deuda.

P: ¿Cómo debiera estructurarse ese abordaje?

R: Es condición indispensable diseñar un nuevo programa con el FMI. La deuda puede separarse en algo así como tres cajones. El más facil es el de la deuda intra sector público, con organismos como el Anses o el BCRA. El manejo de esa porción es prácticamente contable y no debiera presentar inconvenientes. Los otros dos cajones son los acreedores privados y el FMI. Según nuestra óptica, lo primero es renegociar con el Fondo, y luego abordar la deuda con los privados. Es así porque tarde o temprano todo se resume a un programa fiscal que es la fuente de repago de la deuda. Lo que uno promete puede sonar muy lindo, pero si no es algo posible, la capacidad de pagar va a estar en duda. Por ello el FMI es el organismo que puede evaluar y certificar cualquier propuesta que haga Argentina.

P: ¿Cuáles cree que serán las condiciones con los privados?

R: Una vez que se cuenta con el ‘paraguas’ del Fondo, los bonistas privados son más propensos a evaluar la letra chica, y negociar algo de plazo, algo de cupones de interés, algo de quita nominal. El fondo no puede dar garantías, pero en todo caso puede dar el visto bueno respecto a que el programa puede funcionar.

P: Los rumores indican que en lo inmediato, el plan es poner dinero en el bolsillo de los sectores más postergados ¿Qué opina?

R: Estamos en una situación en la que no tenemos reservas, no tenemos caja y no tenemos crédito. Este tipo de programas se complica si no hay financiamiento. ¿De donde podrían salir los recursos para esa inyección de dinero? Es muy probable que la intención sea recurrir nuevamente a la emisión monetaria, algo que ya comenzó a hacer esta administración.

P: ¿Es una estrategia errónea?

R: Puede tener un efecto de reactivación en el corto plazo, especialmente porque en las fiestas y en enero, hay un aumento estacional de la demanda de pesos. Pero a mediano plazo, a menos que haya un cambio de expectativas y que haya un aumento en la inversión y en la utilización de la capacidad instalada, lo mas probable es que esa inyección de pesos, termine alimentando o la inflación, o las brechas cambiarias.

P: Es decir que no confía en una posible reactivación para 2020…

R: La única chance, es que efectivamente la estrategia sea algo transitorio, que los pesos que se emitan en lo inmediato sean reabsorbidos en febrero, y que lo que se anuncie como plan logre un cambio de expectativas, y todos nos coordinemos para el lado positivo y estemos dispuestos a invertir más, trabajar más, tomar más riesgo…

P: Esta última alternativa ¿es posible?

R: Dependerá de las cartas que muestre el nuevo gobierno. Creo que todos estamos cargados de una gran cuota de escepticismo. Justamente lo que esperamos desde las elecciones PASO, es conocer el plan del nuevo gobierno. Pero si existe una certeza, es que Argentina es ‘el país de lo posible’.

PERFIL: Miguel Zielonka

Es Licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires) Máster en Economía en la (Universidad Torcuato Di Tella), y Master en Finanzas con orientación en Mercado de Capitales (CEMA).

Se desempeñó como funcionario en ICBC Argentina, Standard Bank Argentina y BankBoston NA. Fue consultor para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca en programas del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.

Actualmente es Director de Econviews y Profesor en la Universidad del CEMA.