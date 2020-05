“Sin barril criollo, no es sostenible ninguna provincia petrolera”

Negociación de la deuda, cuarentena administrada, parálisis económica, inflación, y Vaca Muerta. Todo ello fue parte del análisis de Rodrigo Álvarez con PULSO. El especialista indicó que el gobierno de Alberto Fernández acertó en la estrategia, pero debe enfocarse en pensar una salida inteligente. Analizó además los posibles efectos en el sector hidrocarburos.

PREGUNTA: ¿Qué opina de los dos primeros meses de confinamiento obligatorio?

RESPUESTA: Se observa una caída muy fuerte de la actividad en el segundo trimestre del año, de alrededor del 15%. Cuando hay un desplome de esta magnitud, claramente se produce una destrucción de valor y de riqueza. Las empresas se encuentran en una situación delicada, y las familias endeudadas. Hay que pensar que la reactivación va a tener dos fases. Una primera de recuperación más fácil, de rebote más evidente, a medida que durante los próximos meses se vaya flexibilizando la cuarentena. Hay muchas actividades que estuvieron paralizadas y empezarán a producir, ese salto genera movilidad. Una segunda fase será de recuperación mucho más lenta, que tiene que ver con la destrucción de riqueza que generó la crisis, con el aumento del endeudamiento, del desempleo, y el deterioro de los indicadores sociales.

P: ¿Cuál es el principal objetivo económico a perseguir?

R: El principal desafío es encontrar la forma de administrar los costos de esta crisis. No solo a nivel privado, sino también en el sector público. Cuando esto pase, y va a pasar, la mochila sobre la espalda del empresario o del cuentapropista, va a ser muy grande. No solo hay que aplaudir a enfermeros y médicos. Hay que aplaudir a los empresarios argentinos que hoy tienen que ver como sobreviven.

P: Hay sectores que ponderan las medidas liberales de EEUU o Brasil ¿Fue correcta la estrategia argentina?

R: Yo soy enemigo de los extremos. Creo que los casos de EEUU o Brasil hablan por sí solos cuando uno ve las cifras de muertos e infectados. Lo que Argentina tiene que pensar, es como se logra una salida inteligente. Empezar a señalizar ese camino, y mostrar la luz al final del túnel. De lo contrario, la situación económica se torna insostenible. Hay que tener en cuenta que esta crisis golpea a la Argentina, con una economía que ya estaba paralizada desde 2011. Si se toman como ciertas las proyecciones presentadas por el Ministro Guzmán, con ese crecimiento ni siquiera en 2030 vamos a alcanzar el PBI per cápita que teníamos en 2013. Dos décadas perdidas.

P: ¿Qué opina del precio del dólar?

R: El contado con liquidación o el dólar MEP, han encontrado un nivel de equilibrio en una economía con excesiva volatilidad. Y cuando se compara este precio en términos reales, el tipo de cambio está alto en relación a la covertibilidad o a la crisis de los ‘80. No estamos en una situación de estallido. El sistema financiero está sólido. La renegociacion de la deuda va a ayudar a normalizar. No habría motivos para que ese mercado siga tan demandado. La contracara es el tipo de cambio oficial, que en este contexto pareciera que ya está atrasado. Es así sencillamente porque las reservas vienen cayendo a un ritmo muy importante, porque los exportadores no quieren liquidar, porque se aceleran las importaciones. Pareciera que el gobierno tiene que acomodar la ecuación. Y la tercera variable son las tasas de interés. Obviamente, a medida que la economía se vaya normalizando, habrá también una fuerte presión inflacionaria.

P: ¿Qué opina del la restitución del ‘barril criollo’?

R: Hay que tener en claro que sin ‘barril criollo’ no es sostenible ninguna provincia petrolera. La sostenibilidad del estado es clave para pensar en el desarrollo de la industria. Neuquén en abril tuvo la mitad de los recursos respecto a los que hubiera tenido en un mes normal. Cómo pagás sueldos, como atendés las necesidades críticas de un contexto inédito. Una convulsión social, sepulta Vaca Muerta. No se pueden atraer inversiones a una provincia socialmente colapsada. Obviamente el estado tiene que ser inteligente y justo en la nueva normalidad. Pero es clave la sustentabilidad del sector público provincial.

P: ¿Qué se puede esperar para las empresas?

R: Del lado de las operadoras, luego de 60 días muy complicados, comienza a haber síntomas positivos, con empresas levantando equipos. La realidad no se modifica de un día para el otro, pero la demanda va reaccionando. A medida que los surtidores comienzan a funcionar, el petróleo empieza a fluir. Yo creo que los peores días quedaron atrás. En relación al tercer anillo de empresas, las pymes o las empresas de servicios, son las que están en una situación más delicada, porque este golpe llega en un contexto que ya era complejo con el salto del dólar el año pasado, tasas altas, una estructura de costos rígida. Habrá sin dudas algunas que quedarán en el camino, y otras que van a sobrevivir. Para las que sobrevivan habrá un espacio de mercado mayor, y sin dudas habrá una concentración.

PERFIL: Rodrigo Álvarez

Rodrigo Álvarez es Licenciado en Economía (Unversidad Católica Argentina).

Es socio fundador y CEO de la consultora económica Analytica. Ha asesorado y desarrollado diversos proyectos combinando sus recursos técnicos y su intuición empresaria. Tiene probada experiencia en el análisis político, económico, sectorial y financiero.

Desde 2017, ha focalizado su consultoría en Neuquén y Vaca Muerta.