Sin servicio de colectivos en la capital, por un bloqueo en Autobuses Neuquén

Por el bloqueo los colectivos no pudieron salir a realizar su habitual recorrido en Neuquén. Foto archivo: Yamil Regules

No hay en estos momentos el servicio de transporte público de pasajeros en la capital provincial, por un bloqueo de madres y exesposas de choferes en los portones de la base de Autobuses Neuquén.

"Todos los meses es la misma situación. Nos pagan fuera de término. En este caso estamos reclamando la falta de pago del aguinaldo correspondiente a nuestros hijos. De la cuota alimentaria nos quedaron debiendo saldos de 4,5, o 6 mil pesos. A una mamá no se le ha pagado desde febrero", indicó Mónica, una de las vecinas que reclama desde la madrugada en la empresa.

Además apuntaron a la gerencia de la empresa. "Hoy cuando nos hicimos presente en el portón de la empresa a las 3 de la mañana el señor Fabio nos empezó a llamar a todas diciendo que los pagos ya estaban desde ayer. Ahora nos llega un mensaje que recién hoy están en condiciones de pagarnos, con lo cual el se contradice con sus versiones", manifestó en declaraciones a LU5.

Contó que hay un caso de un chófer fallecido por covid "y a la señora viuda no le han pagado el sueldo ni ninguna indemnización. Si hija está con depresión. La han dejado sola".

Roxana, otra de las mujeres apostadas en el lugar relató su situación.

“Soy mamá separada, hoy dejé a mis tres hijos solos para pelear la cuota alimentaria. La de mayo me la pagaron el 26 de ese mes. Cuando mi abogada presentó los papeles para cobrar del 1 al 5 o a lo sumo al 10. Me deben hasta el aguinaldo, el papá de mis hijos me avisó que le habían descontado. Se quedaron con 7 mil pesos de mis hijos”, explicó.