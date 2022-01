“Sisa Quinteto” presenta su disco de gira por la región

Influenciadas por el folcklore del nordeste de Brasil, Perú y el nacional, Sisa Quinteto llega por primera vez al Alto Valle para deleitar con su música. El repertorio incluirá canciones del disco que vienen a presentar y que lanzaron en 2020, ´Creciente´, y anticiparán lo que será parte del segundo. Este domingo estarán en Morrigan en Neuquén (Elordi 39) a las 21.30, el martes en la Vieja Estación en Centenario (Marcia y Belgrano), a las 22, y el miércoles en Dínamo Cultural en Roca (Enrique Palmieri 2- Ruta 22 y 6) a las 21.

Una mezcla de sonidos de la naturaleza, de nuestras raíces nacionales y de composiciones propias de Latinoamérica será parte del repertorio que podrán disfrutar quienes asistan a los shows de Sisa Quinteto. “A la hora de componer fuimos llevando las sensaciones de cada una. Aparecen muchos paisajes de la naturaleza, aparecen cuestiones sobre los vínculos humanos. Siempre decimos que componer, hacer canciones es una manera de habitar el mundo juntas. Y no sólo compartir música, sino compartir lo que a cada una le llama la atención de habitar este mundo. Así que se fue formando el hilo conductor muy vinculado a elementos naturales y humanos”, precisó Florencia Knoblovits, guitarrista del quinteto.

Una banda integrada por mujeres donde todas comparten el amor por la música y por componer sus propias canciones. Esa sensación de crecer, crear y transformarse juntas fue lo que derivó y dio nombre a su primer disco: ´Creciente´.

Sisa Quinteto visita la región por primera vez. (Foto: Gentileza)

Hay que animarse a crear juntas y poder sanar. Es una sensación de expansión, de crecimiento de que algo crece. Ponernos a componer juntas, porque todas componemos, y nos vamos compartiendo. Se va transformando, vamos tocando.

Tiene que ver con una sensación de expansión, que es muy fuerte. Creo que tiene que ver con esa sensación de expansión que sentimos juntas de poder expresarnos y de poder crear. Fue una búsqueda bastante ardua nombrar el disco porque es difícil, es difícil nombrar lo que hacemos juntas”, afirmó la música.

Los shows que darán en la región serán un mix del disco que lanzaron en 2020 y que no pudieron hacerlo en vivo, debido a las restricciones por la pandemia, y también adelantaron a Río Negro que presentarán parte de lo que será su nuevo material discográfico. “Se suman algunos nuevos géneros, pero dentro también de la música que ya venimos tocando. Hay una cueca, un candombe y hasta un ritmo del nordeste de Brasil… Todo se va sumando. Sumando para no aburrirnos. Tenemos algunos temas bailables folclóricos argentinos, como chacareras, que eso está pensado para que la gente que quiera bailarlo pueda hacerlo y otros temas afroperuanos, que es un ritmo muy alegre”, indicó. Knoblovits aseguró que aunque no sepas bailar ninguno de los ritmos, la música te lleva a moverte, a disfrutarla, a no quedarte quieto. Indudablemente, un show que invita a sumergirte en tus raíces, a conectarte con la naturaleza y a viajar por sonidos bien autóctonos.

Impronta femenina

El quinteto está compuesto exclusivamente por mujeres. Una característica poco común en las bandas y que les brinda un plus a la hora de subirse al escenario. “Termina siendo un elemento fuerte a nivel identitario porque nos encontramos en la mayoría de los escenarios que eso no sucede. Vamos a tocar a distintos lugares y no hay bandas conformadas por todas mujeres, en general. Y también, el hecho de que seamos todas mujeres, y no solo de ser todas mujeres sino también de ser un proyecto que construye con horizontalidad, donde todas las voces tienen la misma participación e importancia”, cuenta la guitarrista.

Aseguró que fue casualidad formar un quinteto femenino, que en ningún momento lo hicieron intencionalmente, pero que ahora creen que estaban destinadas a ser parte de este proyecto que, día a día, va creciendo. “Simplemente se dio, pero creo que forma parte de nuestra identidad también. Nos fuimos juntando más que nada por empatía, por ir conociéndonos bien para trabajar mejor. Se va formando como algo como muy especial para nosotras, que es un ambiente y un contexto donde nos sentimos muy cómodas para crear, para hacer y para crecer”, sostuvo y agregó: “Me parece que también estamos muy atravesadas por el movimiento feminista y nos preguntamos sobre ciertas letras cuando componemos: ¿Esto lo decimos así o lo decimos de otra manera? Vamos creciendo y transitando juntas también en este recorrido”, concluyó.

La agenda en tres ciudades

Domingo 23 de enero – 21.30- Morrigan – Elordi 39 – Neuquén. Entradas en: https://www.eventbrite.com.ar/e/sisa-quinteto-en-morrigan-tickets-238537079827

Martes 25 de enero -22.00- Vieja Estación – Marcia Bravo y Gral Belgrano – Centenario

Miércoles 26 de enero -21.00- Dínamo Cultural – Enrique Palmieri 2 – Ruta 22 y 6 – Fiske (Gral Roca)



Integrantes

Florencia Cagnone: Bajo

Florencia Knoblovits: Guitarra

Florencia Marino: Violín

Marcela Achy: Percusión

Mariana Hernández: Voz

Management: Cecilia Maneiro

