Sobreseyeron a policía que estuvo 9 años imputado por golpear a un joven en el brazo

Durante 9 años y casi 4 meses, el empleado policial Ricardo Osvaldo Elosegui estuvo imputado por haber sido acusado de golpear con el bastón el techo de un vehículo y el brazo izquierdo de un joven, que sufrió lesiones leves. El hecho que se le atribuía ocurrió la mañana del 19 de enero de 2012 en El Bolsón, cuando estaba de servicio.

El expediente estuvo cuatro años en la etapa de instrucción y después de tantas idas y vueltas estaba todo listo para el juicio. Sin embargo, los jueces Héctor Leguizamón Pondal, Gregor Joos y Juan Martín Arroyo “sobreseyeron totalmente” a Elosegui por el hecho calificado como vejaciones que se le había atribuido. Los jueces advirtieron que se vulneró el derecho que tiene cualquier persona a ser juzgado en un plazo razonable.

El tribunal admitió el planteo del defensor oficial Marcos Miguel, que había solicitado el sobreseimiento del policía acusado por la demora en la tramitación de la causa. Sostuvo que no era responsabilidad del imputado esa dilación. Y alegó que la fiscalía tuvo toda la información necesaria al respecto durante 9 años. Por eso, planteó que correspondía el sobreseimiento por plazo razonable.

El tribunal consultó al fiscal jefe Martín Lozada, que advirtió que se trató de un hecho cometido por el acusado en el ejercicio de la función pública. Además, destacó que la acción penal se encontraba vigente.

Lozada aseguró que la demora en la tramitación de la causa se debió a la suspensión de la audiencia de debate varias veces y recordó que fue por pedido de la defensa en dos oportunidades. Planteó que una de ellas fue por ausencia injustificada del imputado. Solicitó el rechazo del planteo de la defensa y que se fije audiencia para el juicio.

La fiscal Alejandra Bartolomé relató en la imputación que la mañana del 19 de enero de 2012 hubo un incidente entre unos jóvenes a pocos metros de un boliche que funcionaba entonces en la calle Dorrego de El Bolsón.

Hubo una discusión y un joven resolvió irse. Se subió a su Peugeot 206 con un amigo. Otros jóvenes fueron en su búsqueda y golpearon el auto. Según la fiscal, Elosegui, que estaba de servicio, se acercó, golpeó el techo del auto con el bastón policial y el brazo izquierdo del conductor del vehículo, que sufrió lesiones leves y, después, hizo la denuncia.

Bartolomé acusó al policía por el delito de vejaciones. La causa se tramitó con el viejo Código Procesal Penal. Los otros denunciados fueron sobreseídos, pero Elosegui siguió imputado.

Los jueces recordaron los giros que dio el expediente. “Hemos citado algunas fechas para destacar la demora judicial en la tramitación del caso. Además de servir como ejemplo de lo que no debe ser, esto es, que un hecho sencillo ocurrido en el año 2012 llegado el año 2021 no tenga sentencia, permite verificar la legitimidad de la reforma procesal de la ley 5020”, afirmaron en la sentencia a la que accedió RÍO NEGRO.

“Se trata de una causa que solo tuvo un recurso ante la Cámara, que fue declarado abstracto. La etapa de instrucción duró casi cuatro años. Luego, arribados la causa a Cámara, se fijaron seis fechas de debate, ninguno de los cuales se pudo llevar a cabo. Uno solo, el de diciembre de 2019 motivado por la ausencia del acusado”, destacaron.

“De tal manera que analizando los factores o elementos que permiten observar si se ha violentado el plazo razonable a ser juzgado, esto es, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, podemos concluir que el asunto no es complejo, que la demora no obedeció por alguna conducta obstruccionista o dilatoria del acusado, y que en todo caso, fueron los tiempos y circunstancias procesales del sistema judicial, los que llevaron a esta dilación, con efectos negativos no solo para la víctima, sino también para el imputado, a quien posiblemente esta situación le ha ocasionado algún tipo de inconveniente en su carrera", sostuvieron los jueces.

"Y finalmente al sistema judicial mismo, si atendemos tiempo y esfuerzos realizados sin poderse definir en un tiempo razonable la situación motivo de acusación”, observaron. Por eso, sobreseyeron al acusado.