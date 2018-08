5 consejos para quienes quieran estudiar Arquitectura y Diseño de Interiores

5. Nutran sus mentes, que, en la combinación de diversos saberes recolectados a lo largo de sus vidas radica la base de la creatividad. No se puede ser creativo si se tiene el cerebro en blanco, se necesita materia prima de diferentes áreas de donde surjan las ideas. Aprovechen cada oportunidad de incorporar materiales imprescindibles para el proceso creativo, vean arquitectura en vivo, de internet, de los libros, pero también incorporen otros saberes ya sea viendo una película, leyendo un libro, visitando un museo o una plaza, todo sirve para poner el cerebro en funcionamiento.

4. En serio, dibujen, aunque al principio no les salga bien “la práctica hace al maestro”, el dibujo no solo es una forma de expresión, es una forma de pensar y una herramienta muy poderosa a la hora de diseñar. Dibujen algo cada día.

3. Observen y exploren las ciudades, sean curiosos que el material de estudio está en todas partes, dibujen y hallarán detalles que a simple vista no descubrirían.

Les comparto las palabras de un gran arquitecto contemporáneo:

“Mi consejo para los arquitectos jóvenes es: preguntarse si la arquitectura es lo que realmente quieres hacer más que ninguna otra cosa en el mundo y si harías cualquier cosa para poder hacerlo (...) Si ese es el caso, has tomado la decisión correcta, y debes ir detrás de ello, sumergirte, saturarte completamente, vivirlo cada segundo de tu vida. Si no crees en ello lo suficiente, entonces tienes que encontrar algo en lo que creas, algo diferente. Y no importa realmente lo que sea, porque en la vida, pienso, encontrarás que todo es creativo”.

Norman Foster