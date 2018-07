A un mes de ocurrido, nada se sabe de la presunta contaminación del río Villegas

No obstante, los vecinos del paraje siguen esperando los resultados “del análisis de los músculos de las truchas, ordenado por Parques Nacionales que, según los expertos, es la única forma de saber las razones por las que murieron”.

“Solicité un informe al DPA, quien informó sobre los análisis hechos sobre muestras del agua y se detalló que no contiene ningún elemento que pudiese contribuir a la muerte de la fauna del lugar” , graficó la magistrada.

Sin embargo, Fontela dijo que “también necesitamos saber en qué condiciones se tomaron esas muestras, sin alterar las normas de protocolo y conocimiento; y en qué laboratorio u organismo se hizo. Es la forma que disponemos para revertir esta situación preventivamente, conforme las herramienta que brinda el amparo”, remarcó.

Con todo, aseveró que “no hubo otras denuncias” sobre incidentes en dicho curso hídrico. De igual forma “Salud Pública y Educación están al tanto y se han tomado las medidas preventivas en salvaguarda de la población”.

Las versiones que dejaron entrever los vecinos refieren a “algún producto químico tirado en una laguna, aguas arriba, para matar algas”.

A su turno, el administrador de la estancia Cacique Foyel, Cané Saintantonin, contrapuso que “los peces de nuestra laguna están vivos, pueden ir y certificar. No usamos químicos, hay un producto que se usa en las algas pero no para matarlas, sino para conservar la vida, de hecho está lleno de patos, truchas y miles de microorganismos. En ese cuadro tenemos caballos y vacas que toman esa misma agua. En la casa principal hay otra laguna, de la cual extraemos el agua que tomamos, y no tiene salida al arroyo Pefaure”, tributario del río Villegas.