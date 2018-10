Abrieron un registro para que tu perro pueda ser donante de sangre

Quienes necesiten un donante pueden acceder al listado y comunicarse con los humanos a cargo para coordinar. Antes de la donación los perros serán controlados por un veterinario, quien certificará que puede hacer la donación. El procedimiento es rápido ya que no supera un pinchazo en la yugular, desde donde se hace la extracción. Dependiendo cada veterinario y humano a cargo, se lo puede sedar o no.

Requisitos: Ser sano y vacunado - Pesar 25KG o más - Tener entre 1 ½ y 7 años - Ser valiente - No presentar patologías cardíacas - Ser un superhéroe o tener ganas de serlo

La historia detrás del proyecto:

Somos gente común, con ganas de ayudar.

Era Julio de 2018. Mientras transitamos como familia (marido, mujer, un hijo de 3 años, 3 perros, un gato y una tortuga) el cuadro oncológico de nuestra amada, íntima, luchadora, fuerte e incondicional amiga-hija, Lila (Weimaraner diosa), terminamos en internación de emergencia en una clínica de primer nivel por un cuadro que aún no tiene diagnóstico certero, pero ya lo tendrá.

Allí conocimos a Natalia, que siente lo mismo por su perra Lola, una cocker de 13 años.

Era fin de semana y Lola (la cocker), necesitaba sangre con urgencia para realizar una transfusión para su cirugía. Nosotros: Lila, mi marido y yo, desde nuestra propia angustia pudimos entender la de ella

¿Y ahora como hacía? No tenía otro perro que cumpliera los requisitos, no sabía a quien recurrir. Le pedían un donante de sangre urgente. Así fue como Lila y yo nos miramos y pensamos, nosotras teníamos en casa otro amigo, un doberman joven, fuerte y valiente, Enzo (el de la foto) un superhéroe, que podría ayudar. Enzo llegó al rescate de Lola, sin dudarlo, sin pensarlo, solidario. Se dejó examinar, se determinó de forma responsable por un médico veterinario que él era candidato y donamos. Así, Fácil, con amor, con ganas de ayudar. Por impulso tal vez. Porque podíamos. no lo sé.

No lo pensamos mucho, no hacía falta. Lo que si sé es que se sintió bien ayudar a alguien que no conocíamos y que lo necesitaba. Lo importante era darle una oportunidad.

¿Vos qué harías?