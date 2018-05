Actividades en Neuquén por el Día Nacional de la Donación de Órganos

Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) hará actividades para promover la donación y registrar manifestaciones de voluntad. Hay 163 personas en la provincia en lista de espera de órganos y 600 en tratamiento de diálisis.

La referente provincial de Donación y Trasplante del CUCAI Neuquén, Sandra González Cruz invitó a la comunidad a “escuchar sus corazones y a darnos cuenta de que tenemos derecho a decidir, a ayudar a quien nos lo pide”.

González Cruz reflexionó que “la donación de un órgano no es un intercambio de ningún tipo, es un Don, un regalo que implica un sentimiento de amor, generosidad y respeto”.

Destacó que este mes se rinde un homenaje a todos los donantes. Manifiesta que “quien decide ser donante no dona una pieza de su cuerpo, dona vida, dona tiempo a otro que lo necesita. Esa vida donada siempre se multiplica en el otro, lo conozcamos o no, lo amemos o no, cuando damos tiempo sin esperar nada del otro, ni siquiera un gracias”.

Durante hoy El CUCAI Neuquén brindará información y registrará manifestaciones de voluntad, para motivar a quienes no hayan tomado la decisión y para reafirmar el compromiso de quienes ya son donantes. La actividad será en la sede de Procuración de Donación y Trasplante del Hospital Castro Rendón en los Consultorios Huemul, ubicados en calle Santa Fé 350, de 9 a 13.

El Sistema Público de Salud de la provincia cuenta con un equipo de agentes con herramientas para informar y concretar la toma de decisiones y hacer posible la donación y el trasplante.

Datos estadísticos

Según datos aportados por el CUCAI, la provincia del Neuquén tiene una tasa de donante de 7,73 por millón de habitante, ocupando el cuarto puesto en Argentina respecto de las demás provincias y por encima de los números nacionales (5,1 por millón de habitante).

“Hay 163 neuquinos en lista de espera de órganos y 600 en tratamiento de diálisis” menciona González Cruz y detalla que “147 están a la espera de un riñón, 10 esperan un hígado, 3 pacientes esperan órganos intratorácicos y 15 esperan una córnea (tejido) para ver”.

Hay actualmente 158 pacientes en estudio a punto de ingresar a lista de espera.

A nivel país la cifra asciende 7.868 pacientes que esperan un órgano, de los cuales 250 son niños y adolescentes. 3.000 personas esperan un trasplante de córnea y otros 3.000 esperan tejidos.

Por otro lado hay más de 30.000 pacientes en diálisis que posiblemente requerirán un trasplante.

¿Por qué se conmemora hoy la Donación de Órganos?

La fecha del 30 de mayo fue elegida por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público. Por este motivo el mes de mayo es una oportunidad para hablar sobre el valor de la donación de órganos y reflexionar sobre una problemática que afecta a miles de personas, quienes necesitan de un trasplante para mejorar su calidad de vida.

El trasplante sólo es posible gracias a la participación de la sociedad que de manera solidaria dona los órganos y al compromiso de los equipos de salud de todo el país para concretarlo.

A lo largo del mes de mayo el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante - INCUCAI como homenaje a los donantes y sus familias, compartió en sus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) testimonios de familiares de personas que fueron donantes de órganos, ayudando a salvar