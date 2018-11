Allen: vende ensaladas de fruta y cerezas para pagar el sepelio de su hijo

Sonia Verón es la madre de Juan Ignacio, un pequeño de Allen de cinco años que falleció en mayo de leucemia a la espera de un transplante de médula. En medio del dolor, apareció una empresa de servicios de emergencias médicas de Córdoba que se comprometió a pagar el sepelio ante la compañía de servicios fúnebres, Diniello. Sin embargo, Sonia denunció esta semana en las redes sociales que la organización que se llama “RCP Córdoba” jamas realizó el pago, aunque ellos aseguraron que firmaron un documento que los compromete y desliga a la madre.

La mujer realizó una publicación en la página de Facebook “Una médula para Juan Ignacio” y señaló que el monto que debe cancelar es de $47.795. Para juntar el dinero venderá ensaladas de frutas y cerezas, informó. “Pido a ustedes que me ayuden con el sepelio de Juan, voy a dejar un número de cuenta el cual está a disposición para que puedan ayudarme, así sea con lo mas mínimo, entre todos haremos mucho”, expresó.

“Río Negro” se comunicó con la empresa Diniello en Allen y confirmó que efectivamente nunca se realizó el abono por el funeral del niño. “La responsabilidad del pago quedó sobre Sonia Verón”, explicaron.

“No me quiero llenar los bolsillos con lo que le sucedió a mi hijo en lo más mínimo, ni la plata del mundo devolvería a Juan a mis brazos, pero tengo que ser realista, no puedo pagar esta cifra elevadísima. De todos modos para la siguiente semana estaré vendiendo cerezas y ensaladas de frutas por pedido para poder sumarlo a la cuenta”, contó. Por otro lado, desde RCP Córdoba manifestaron que firmaron un documento con la empresa Diniello en que el que se comprometen por los gastos del funeral. “Los abogados se encargarán, nosotros firmamos un documento en el que nos hicimos cargo, entonces ella ya no tiene nada que ver en el sepelio”, respondieron a través de su página de Facebook.

“No creo que este señor (uno de los directivos de RCP Córdoba), se haga cargo a estas alturas y habiendo pasado ya 7 meses no lo va a hacer. Seguiré los pasos legales como dije, no voy a dejar que con el nombre de mi hijo alguien se llene sus bolsillos y ademas utilice el dolor ajeno para hacerlo. Creo totalmente inapropiado, no estuvo bueno que me pasara a mi, no voy a dejar que alguien más pase por lo mismo”, finalizó en su pedido. La mamá señaló que los quieran conocer el número de la cuenta bancaria para colaborar, pueden comunicarse con los celulares 2984 220079 o al 2984 685072.