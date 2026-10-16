Añelo ya vibra con la Fiesta de los Productores: el predio está abierto desde esta tarde

El telón se abrió y la 5° edición de esta fiesta añelense empezó este viernes. El público pudo ingresar al espacio, a partir de las 16. Para las 20, está previsto el comienzo de los espectáculos artísticos y el cierre llegará avanzada la madrugada. La entrada es libre y gratuita.

Los stands con variados productos, el paseo gastronómico y el espacio para los chicos conformaron la propuesta para toda la familia. La actividad institucional también se sumó a la fiesta.

Las nubes que amenazaban por momentos y durante toda la tarde, hizo que más de uno de los asistentes mirara hacia el cielo. Sin embargo, la tormenta y sus complicaciones estuvieron ausentes hoy.

La calle 24 se transformó en peatonal unas cuadras antes de llegar al portal que anunciaba el acceso a la Fiesta de los Productores, en Añelo, en su 5° edición. Un primer control policial indicaba con qué tipo de elementos se podía ingresar al predio.

Alrededor de las 17, en el lugar donde se montó un gran escenario, los que llegaron más temprano pudieron ver a Piti Fernández, micrófono en mano, junto al resto de la banda, en la prueba de sonido. Su horario era a las 22:30. Las Pastillas del Abuelo es uno de los números nacionales más convocantes para esta primera jornada.

Los stands se encuentran sobre la calle. Al principio de la arteria están los puestos de comida. (Foto: Andrea Vazquez)

Para todos los gustos



El paseo gastronómico estuvo listo desde temprano. Algunos carros ofrecen mesas y sillas para comer en el lugar o si no, se puede degustar de pie.

Otros, encendieron el fuego temprano para comenzar a asar la carne que luego se vendían como sanguches.

Las empanadas, las hamburguesas, gaseosas, cervezas y tragos, completaron la carta de bebidas y comida para todo el público. Las luces de colores convocaban a los más chicos con las golosinas y dulces que también estaban como oferta.

Artesanías y productos

Una vez finalizado el corredor con la oferta gastronómica, se dispusieron los puestos con productos de todo tipo.

Artículos tradicionales como ponchos, mates, bombillas, sombreros, por un lado, más la ropa para la vida diaria, bijouterie, adornos o pequeños recuerdos, son parte de la oferta. En el otro extremo está el espacio de juegos para los más chicos.

En el campo, donde está montado el escenario, se observan las pantallas en cada punta y mucho más atrás, los organizadores (el municipio de Añelo) dispusieron otras dos pantallas a ambos lados para garantizar que todos puedan ver a sus artistas favoritos.

Ni bien abrieron las puertas, el público empezó a ingresar a la fiesta. (Foto: Andrea Vazquez)

Este viernes abren el escenario los talleres de danzas locales; y le siguen Kathy López; Estirpe; Las Pastillas del Abuelo; Indio Lucio Rojas; Euge Quevedo y LBC; 3 de Tequila y el cierre a las 4 de la madrugada de Abigail y su conjunto.

Para este sábado, la grilla incluye a Sergio Gonal; Campedrinos; Soledad (23:30 estimativamente); K’E Personajes; tomás Zacarías y Los Menas.

En otro de los sectores del predio se montaron las globas con los espacios institucionales del municipio. La entrada es libre y gratuita.