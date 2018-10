Aprender a cuidar el cuerpo y la vida

Las mujeres se entrenan y capacitan para defenderse y hacerle frente al inminente peligro que tienen al caminar por las calles. En la ciudad existen lugares donde se pueden aprender algunas técnicas para minimizar los riesgos de un acto violento.

Uno de los cursos de defensa personal y prevención para mujeres es dictado por Rodolfo Valdés que enseña las diferentes formas de actuar ante una agresión en los distintos escenarios posibles. Con una formación en artes marciales, taekwondo y técnicas de defensa personal, sintió que en los sistemas de combate no se incluía a la prevención. Trabajaban técnicas de motricidad fina que requieren el uso del intelecto pero ante el shock de un robo o de una agresión el razonamiento no está disponible.

Esto lo llevó a separarse de las artes marciales y enfocarse en la defensa personal. Aprendió el sistema Raw Power con Michael Belzer y Meredith Gold que escenifican las situaciones para practicar la desescalada verbal y recrean con el mayor realismo posible los escenarios bajo stress, para superar el shock inicial. El Force Necessary aborda el conocimiento de la fuerza necesaria con la técnica adecuada, sumando estrategia y también contempla el contexto de armas y criminología. Una combinación de ambas disciplinas es lo que se enseña en el curso de defensa y prevención para mujeres. Los cursos tienen el ejercicio final que es armar un escenario, dónde el profesor utiliza un traje de protección. Las alumnas tienen la posibilidad de pegarle con todas sus fuerzas y practicar las técnicas en una situación realista, incluso con insultos y bajo stress que es cuando se abren las puertas del subconsciente y así quedan grabadas.

Rodolfo cuenta que existe una negación ante el aprendizaje de estas técnicas por parte de algunas mujeres, que argumentan que es “poco femenino y violento”. Rodolfo encuentra la razón en las representaciones c culturales de las mujeres en las publicidades como la chica cocinera, que plancha la ropa pero no proponen ninguna actividad que empodere a la mujer. “Defenderse en la vida real no es solamente en la calle, sino también dentro de tu casa, es una situación muy violenta y entra la negación de que a mí no me va a pasar”, indica Valdés.

Algunas de las agresiones más comunes son el golpe de puño recto o circular para derribar, las patadas, las manos sobre el cuello para inmovilizar, se toma mucho de la ropa y para las mujeres también entra la variable de tirar del pelo. Ya son 2.045 mujeres que se capacitaron en defensa personal tanto en Neuquén como en General Roca.

El próximo curso se realizará el sábado 6 de octubre a las 17 en el Estudio de Danzas MB en Leguizamón 172, tiene el costo de $450 y son cupos limitados. Hay dos tipos que cursos, el introductorio que es un día y dura 4 horas seguidas, se ven algunas técnicas y hay mucho ejercicio de escenario realista. El otro es más seminario ya que duran un mes y se aprende mayor cantidad de técnicas.