Así conviven con el frío y el humo en Chile, donde se volvió una emergencia ambiental

Allí dejó de ser una situación eventual para convertirse en un problema de Estado, que debe medir a diario la contaminación del aire y viene optando por aplicar multas y restricciones a viviendas, fábricas y vehículos, para evitar que se siga enviando humo a la atmósfera. Lo cierto es que los costos para calentar un hogar son altos y muchas familias no tienen otra forma de resolver esa necesidad básica.

“A mí me molestan los ojos, me arde la vista, tipo 9 o 10 de la noche, se junta la neblina y el humo y ya no se ve nada en la calle. La gente asmática sufre. Hay quienes recomiendan no hacer ejercicio al aire libre, después de las 6 de la tarde. Es jodido, hasta adentro de tu casa sentís olor a humo. Como cuando los chacareros “queman” para bajar la helada en el Valle, pero mucho más potenciado”, relató.